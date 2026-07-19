Mannheim – 50. Sommerfest am 25. Juli im Neckarauer Bebelpark

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Samstag, 25. Juli 2026 feiert der SPD-Ortsverein Neckarau-Almenhof-Niederfeld von 12 bis 19 Uhr im Neckarauer August-Bebel-Park bereits zum 50. Mal das traditionelle Sommerfest, das immer wieder von vielem Menschen aus allen Altersgruppen besucht wird.

Der Ortsverein lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich zu seinem Jubiläumsfest ein. In der wunderbaren und auch kühleren Atmosphäre des schönen Bebelparks (an der Rottfeldstraße) mit seinem alten Baubestand ist es immer sehr gemütlich und man trifft Menschen zum Wiedersehen und zum Austausch. Es wird wieder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie und für alle Altersgruppen vorbereitet.

Das Bühnenprogramm beginnt mit einem Auftritt der Alevitischen Gemeinde, die ihr Domizil in Neckarau hat. Erstmals ist die Sängerhalle Germania mit einem bunten Potpourri verschiedener Lieder auf dem Fest zu Gast. Wie seit vielen Jahren wird auch in diesem Jahr das AWO-Ballett wieder für Begeisterung sorgen. Spannungsvoll wird ein Auftritt der Capoeira-Vorführung werden, eine afro-brasilianische Kampfkunst, die Elemente aus Kampf, Tanz, Akrobatik und Musik kombiniert. Erstmals auftreten wird die Younity-Band aus dem Kulturhaus Käfertal. Zugesagt hat auch die junge Sängerin Eyleen, die bereits im letzten Jahr großen Beifall bekommen hat.

Wie jedes Jahr dürfen sich Gäste auf leckere Speisen vom Grill, kühle Getränke und eine reichhaltige Auswahl an selbstgebackenem Kuchen freuen. Auch die beliebte Tombola mit attraktiven Preisen darf natürlich nicht fehlen.

Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt – mit Spielangeboten und vor allem mit einer großen Hüpfburg.

Vereine und Gruppen, die mit einem Informationsstand beim Fest vertreten sein möchten, können sich gerne an den Festorganisator Dennis Müller unter spd.neckarau@gmx.de wenden. Der SPD-Ortsverein freut sich auf zahlreiche Gäste und ein fröhliches Miteinander unter freiem Himmel. An den steigenden Besucherzahlen der letzten Jahre wurde deutlich, das für die Menschen im Mannheimer Süden das älteste Fest im Stadtbezirk von großer Bedeutung ist und in seiner Gesamtstruktur immer wieder attraktive Angebote für Jung und Alt macht.

Die Schirmherrschaft über das Sommerfest haben die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori, der SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch und der Neckarauer SPD-Stadtrat Dr. Bernhard Boll gemeinsam übernommen.

Quelle: SPD-ORTSVEREIN NECKARAU-ALMENHOF-NIEDERFELD

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:05