Ludwigshafen – Schlägerei in der Innenstadt eskaliert: Polizei setzt Taser gegen aggressiven Mann ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bismarckstraße ist es am Freitagnachmittag (17. Juli 2026) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Während der anschließenden Kontrolle setzte die Polizei einen Taser gegen einen aggressiven Beteiligten ein.

Schlägerei in der Bismarckstraße

Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Bismarckstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer gemeinsam auf einen dritten eingeschlagen haben.

Die Einsatzkräfte konnten alle drei Beteiligten kurze Zeit später in der Ludwigstraße antreffen und kontrollieren. Ein 29-jähriger Mann wies dabei sichtbare Verletzungen auf und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Taser-Einsatz gegen aggressiven Mann

Während der Kontrolle verhielt sich ein 31-jähriger Beteiligter den Polizeibeamten gegenüber zunehmend aggressiv. Er schrie lautstark, stellte den Einsatz infrage und ging schließlich auf die Einsatzkräfte zu.

Um einen möglichen Angriff zu verhindern, setzten die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) ein. Der Mann konnte daraufhin fixiert werden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner der eingesetzten Beamten.

Blutproben entnommen – Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Dem 31-Jährigen sowie seinem 35-jährigen Begleiter wurden Blutproben entnommen. Beide Männer wurden anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 12:27