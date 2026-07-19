Ludwigshafen – Kulturgüter im Kleinformat: Briefmarken- und Münzclub lädt zum Sommerfest mit Tag der offenen Tür ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 25. Juli 2026, öffnet der Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Uhr seine Türen. Bei einem bunten Sommerfest in den Vereinsräumen in der Bleichstraße 47, 67061 Ludwigshafen, sind alle Bürgerinnen und Bürger, Sammler und Neugierige herzlich eingeladen, die faszinierende Welt der Philatelie und Numismatik zu entdecken. Erfahrene Vereinsmitglieder bewerten mitgebrachte Briefmarken, Münzen, Medaillen und alte Ansichtskarten. Der Tag bietet Gelegenheit zum Fachsimpeln, Erweitern der eigenen Sammlung und Kennenlernen von Gleichgesinnten. Beim sommerlichen Beisammensein ist für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen, Gutes vom Grill und kalten Getränken gut gesorgt. „Viele Menschen haben noch alte Alben oder Erbstücke auf dem Dachboden, wissen aber gar nicht, welche kleinen Schätze dort schlummern“, sagt Gunter Staudt, Vorsitzender des Clubs. „Unser Tag der offenen Tür bietet die perfekte Gelegenheit, Licht ins Dunkel zu bringen und unser vielseitiges Hobby hautnah zu erleben.“ Der Eintritt zum Sommerfest und Tag der offenen Tür ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Verein finden Sie jederzeit online auf der offiziellen Website des Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen unter www.briefmarken-ludwigshafen.de.

Quelle: Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 11:19