Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung nach Streitigkeiten über Fahrstil



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mehrere Polizeikräfte wurden am Freitag, den 17.07.2026, gegen 21:00 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl an Personen in der Schulstraße beordert.

Bei Eintreffen der Polizei konnten mehrere Personen angetroffen werden. Wie eruiert werden konnte, kam es zunächst zu Streitigkeiten aufgrund des Fahrstils eines 29-Jährigen. Dieser wurde hieraufhin durch mehrere Personen attackiert und geschlagen. Hieraufhin flüchtete dieser mit seinem PKW, konnte allerdings durch Polizeikräfte leichtverletzt angetroffen werden.

Mehrere Beschuldigte konnten vor Ort ermittelt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten mehrere Personen Platzverweise.

Eine Strafanzeige hinsichtlich einer Gefährlichen Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen zu den genauen Tatumständen folgen. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 21:57