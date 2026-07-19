Ludwigshafen – ERSTMELDUNG Unfall in Maudach: Motorroller und Auto kollidieren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / Maudach. In der Bergstraße ist es am Sonntag (19. Juli 2026) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Auto gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten zur Unfallstelle aus.





Zur Ursache des Unfalls sowie zum Ausmaß möglicher Verletzungen liegen derzeit noch keine offiziellen Informationen vor.

MRN-News wird über den weiteren Verlauf berichten, sobald neue Erkenntnisse der Einsatzkräfte vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 14:04