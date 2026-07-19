Ludwigshafen – Einbrecher schlagen nachts zu – Gartenhaus in Mundenheim geplündert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 00:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage in Ludwigshafen-Mundenheim. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Gartenhaus mehrere Getränke und eine Kopfbedeckung.

Es wurde eine Strafanzeige wegen dem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 11:48