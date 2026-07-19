Limburgerhof – 60.250 Euro, 13 Visionen, 1 besonderer Moment: Sparkassenstiftung gibt den nächsten Startschuss für Kultur im Rhein-Pfalz-Kreis

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz hat in ihrer nächsten Förderrunde insgesamt 60.250 Euro ausgeschüttet. Damit können 13 Projekte, Initiativen und Vereine aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ihre Vorhaben in die Tat umsetzen und die kulturelle Vielfalt in der Region ausweiten.

Bildunterschrift: Kultur im Herzen und für Kultur im Rhein-Pfalz-Kreis: Die Fördergeldempfängerinnen und -empfänger u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kulturstiftung Oliver Kolb (3. v. l. vorne) und dem Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums Volker Knörr (2. v. l. hinten) – Foto: Sparkasse Vorderpfalz/Klaus Venus

Bei der feierlichen Scheckübergabe am 14. Juli 2026 in der Kultur-Kapelle Limburgerhof wurden die Fördergelder an Initiativen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Musik überreicht. Allesamt sind für ihren traditionellen und kreativen Beitrag im Rhein-Pfalz-Kreis bekannt.

Zusammen für kulturelle Vielfalt

Für Landrat Volker Knörr, der gleichzeitig Kuratoriumsvorsitzender der Sparkassenstiftung ist, ein wichtiger Beitrag für die Region: „Ohne Kunst und Kultur wäre unsere Gesellschaft farblos und still. Wir freuen uns sehr, dass wir so vielen unterschiedlichen Projekten mit einer so großartigen Ausschüttungssumme den Spielraum geben können, neue Ideen auszuprobieren, Traditionen fortzuführen bzw. weiterzuentwickeln und neue Talente zu fördern.“

Auch Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz und Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung, zeigte sich von der Vielseitigkeit der Projekte begeistert: „Kulturelle Vielfalt spielt für das kreative Leben und das soziale Miteinander eine so wertvolle und entscheidende Rolle. Maßgebend dafür sind vor allem die vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Menschen, die sich mit Herzblut und Leidenschaft für die Region und Ihr Umfeld einsetzen. Als Sparkassenstiftung freuen wir uns sehr, dies zu unterstützen.“



Bildunterschrift: Erfrischender Klang auch an heißen Tagen – Der Flügel der Kultur-Kapelle Limburgerhof bekommt zum Schutz und zur langfristigen Erhaltung ein Klimagerät als neuen kühlen Begleiter. – Foto: Sparkasse Vorderpfalz/Klaus Venus

Klimaanlage für einen Flügel

Besondere Aufmerksamkeit bekam ein fest installierter, professionell betreuter Flügel, der in Limburgerhof von klassischen Klavierabenden über Jazz, Chanson und zeitgenössischer Musik auch Veranstaltungen wie Rock die Kapelle möglich macht. Damit dieses hochempfindliche Instrument langfristig erhalten werden und auch bei schweißtreibenden Temperaturen für ein einzigartiges Klangerlebnis sorgen kann, soll es jetzt mit einem speziellen Klimagerät ausgestattet werden. Denn nicht nur Mensch, Tier und Natur sehnen sich bei den vorherrschenden Hitzewellen nach Abkühlung.

Klang-Akzente: Flügel und Harfe verzaubern

Eine musikalische Einlage am Flügel gab es mit einem Stück von Johannes Brahms, Ballade g-Moll op. 118 Nr. 3. Umrahmt wurde das Stück durch zwei Darbietungen auf einer Pedal-Harfe, die die Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis dank einer Förderung der Sparkassenstiftung erwerben konnte. Alle Anwesenden freuten sich über „Bercense pour Harpe“ von Alphonse Hasselmans und „Country Dance“ von Bernhard Andrés.

Übersicht aller geförderten Projekte:

Amateur-Theaterwettbewerb „Schappo 2026“

Preisgeld für den neuen Mundartpreis „Pälzer Paraplü“

Siegerskulptur für den Mundartpreis

Autorenbegegnung an den Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis

Kreis-Chorverband Vorderpfalz e. V.: Zwei Konzerte in 2025 und 2026 zum 75. Jubiläum

Musical Werkstatt Rampenlicht e. V.: Musical-Aufführung „Bröllmanns gigantofantastepisches Bücherlädchen“

Gemeindeverwaltung Mutterstadt: Palatinum Open-Air 2026

Ensemble Park Limburgerhof e. V./Kulturkapelle Limburgerhof: Großer Klang braucht starke Unterstützung

Musikschule Rhein-Pfalz-Kreis: Ankauf einer Pedal-Harfe

Burgfunken Blau Weiß, Hahnhofen 1975 e. V.: Anschaffung von Gardeuniformen für die Aktiven-Garde

Musikverein „Musketiere“ Böhl e. V.: Durchführung eines Blasmusik-Konzert unter dem Motto Kings & Queens

Gemeindebücherei Limburgerhof: Ein Paravent für die Kunst

Gemeindebücherei Limburgerhof: Kinderfigurentheater in der Gemeindebücherei

Hintergrund zur Sparkassenstiftung

Die Sparkasse Vorderpfalz und ihre fünf eigenständigen Stiftungen setzen sich aktiv für die Förderung lokaler und regionaler Projekte ein. Die Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz wurde 1996 gegründet und richtet sich an alle Träger kultureller Ideen oder Maßnahmen im Rhein-Pfalz-Kreis. Anträge können zu jeder Zeit auf www.sparkasse-vorderpfalz.de direkt an die Kulturstiftung gerichtet werden. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet das Kuratorium erneut um Herbst 2026.

Kulturförderpreis beantragen

Darüber hinaus vergibt die Kulturstiftung jährlich auch einen Kulturförderpreis. Damit werden Initiativen gewürdigt, die aus der Vielzahl der ehrenamtlichen kulturellen Leistungen im Rhein-Pfalz-Kreis besonders herausragen. Der Preis ist mit bis zu 2.500 Euro dotiert. Vorschläge für den Kulturförderpreis können immer bis Ende August des aktuellen Jahres eingereicht werden.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 12:57