Landau – Klimakrise stellt Kitas vor neue Herausforderungen: Bürgermeister Lukas Hartmann kündigt Paradigmenwechsel beim Hitzeschutz öffentlicher Gebäude an



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klimakrise ist längst in den Landauer Kindertagesstätten angekommen.

Immer häufiger steigen die Temperaturen in Gruppen- und Schlafräumen auf

Werte, die einen regulären Kita-Betrieb kaum noch zulassen. Die jüngsten

Hitzewellen haben deutlich gemacht: Ohne zusätzliche Maßnahmen geraten die

Einrichtungen an ihre Grenzen. Bürgermeister Lukas Hartmann als zuständiger

Dezernent für die städtischen Gebäude kündigt deshalb jetzt einen

grundlegenden Wandel beim Hitzeschutz öffentlicher Gebäude an.

Beispiel Kita Wilde 13: Hier wurde in diesem Jahr eine denkmalgerechte

Außenverschattung an einem Gruppenraum getestet. Die Einrichtung

dokumentierte regelmäßig die Raumtemperaturen. Das Ergebnis: Die

Außenrollos senken die Temperatur um rund zwei Grad. Ein wichtiger Beitrag –

aber angesichts von Raumtemperaturen von über 30 Grad reicht auch das nicht

aus.

„Die Klimakrise verändert die Anforderungen an unsere öffentlichen Gebäude

grundlegend. Räume, in denen Kinder betreut werden oder schlafen sollen,

dürfen sich nicht auf über 30 Grad aufheizen. Das ist weder für die Kinder noch

für die Beschäftigten zumutbar. Wir brauchen deshalb einen

Paradigmenwechsel: Passive Maßnahmen wie Verschattung bleiben wichtig,

aber wir müssen jetzt auch den Einstieg in die aktive Kühlung öffentlicher

Gebäude etwa mit Klimaanlagen schaffen“, betont Lukas Hartmann.

Nach seiner Auffassung sollten dafür auch die gesetzlichen

Rahmenbedingungen überprüft werden. Gerade bei denkmalgeschützten

Gebäuden seien praktikablere und schnellere Lösungen notwendig. Aktuell

koste alleine die denkmalgerechte Verschattung eines Fensters mehrere tausend

Euro. „Denkmalschutz und Klimaanpassung dürfen kein Widerspruch sein“, sagt

Lukas Hartmann. „Die gesetzlichen Regelungen müssen an die

Herausforderungen der Klimakrise angepasst werden. Dieses Thema treiben wir

auch im Städtetag Rheinland-Pfalz zurzeit aktiv voran“, kündigt Landaus

Bürgermeister an.

Für Lukas Hartmann und Beigeordnete sowie Jugenddezernentin Lena Dürphold

steht fest: Es braucht einen strukturierten Hitzeschutzplan für die kommunalen

Gebäude. Das Gebäudemanagement arbeitet derzeit eine Vorgehensweise aus,

die noch im Sommer in die politischen Gremien eingebracht werden soll. Ziel ist

es, systematisch zu prüfen, welche Maßnahmen für welches städtische Gebäude

geeignet sind – von Verschattungen über energetische Sanierungen bis hin zu

aktiven Kühlsystemen, etwa durch Klimaanlagen oder Wärmepumpen mit

Kühlfunktion. Priorität sollen dabei zunächst die Kindertagesstätten haben,

anschließend die Grundschulen. Auf diese Priorisierung hatte sich der

Stadtvorstand bereits im vergangenen Jahr geeinigt. Weiterführende Schulen

und Verwaltungsgebäude sollen in weiteren Schritten bedacht werden.

„Kinder gehören ebenso wie ältere Menschen zu den Personengruppen, die

unter extremer Hitze besonders leiden. Gleichzeitig müssen Eltern sich darauf

verlassen können, dass ihre Kinder auch an heißen Tagen gut betreut werden.

Deshalb investieren wir schon heute in Hitzeschutzmaßnahmen und entwickeln

unsere Einrichtungen Schritt für Schritt weiter. Klar ist aber auch: Angesichts der

zunehmenden Hitzebelastung brauchen wir langfristig weitere Lösungen“,

erklärt Beigeordnete Lena Dürphold.

Bereits heute setzen die städtischen Kitas an besonders heißen Tagen zahlreiche

Schutzmaßnahmen um, individuell abgestimmt mit Konzepten für jede

Einrichtung. Auch in den baulichen Hitzeschutz wurde bereits investiert. Über

das kommunale Klimaschutzprogramm KIPKI haben die Landauer Kitas

Zuschüsse von bis zu 8.000 Euro für Verschattungsmaßnahmen je Einrichtung

erhalten; auf Vorschlag von Lukas Hartmann und Lena Dürphold fließt

außerdem mindestens 1 Million Euro des Sondervermögens des Bundes für

Landau in Hitzeschutzmaßnahmen an städtischen Kita- und Schulgebäuden.

Bürgermeister und Beigeordnete machen jedoch deutlich, dass das alleine

künftig nicht mehr ausreichen wird. Deshalb fordern sie, Hitzeschutz dauerhaft

als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und entsprechende finanzielle

Mittel bereitzustellen. „Hitzeschutz darf nicht nur dann ein Thema sein, wenn

draußen 35 oder 40 Grad herrschen. Die Klimakrise wird unsere Sommer

dauerhaft verändern. Deshalb müssen wir heute die Voraussetzungen schaffen,

damit unsere Kitas und Schulen auch in Zukunft handlungsfähig bleiben. Unser

Ziel ist, dass bereits im kommenden Sommer die ersten zusätzlichen Räume

spürbar besser vor Hitze geschützt sind“, so Lukas Hartmann und Lena Dürphold.

Bildunterschrift: Bürgermeister Lukas Hartmann, Jugendamtsleiterin Clarissa

Lorenz-Jahn und Beigeordnete Lena Dürphold (v.l.n.r.) beim Vor-Ort-Termin in

der Kita Wilde 13. Hier wurde in diesem Jahr eine denkmalgerechte

Außenverschattung getestet. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:17