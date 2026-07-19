  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17 07 2026 Info Hitzeschutz an Kitas
19.07.2026, 22:17 Uhr

Landau – Klimakrise stellt Kitas vor neue Herausforderungen: Bürgermeister Lukas Hartmann kündigt Paradigmenwechsel beim Hitzeschutz öffentlicher Gebäude an

17 07 2026 Info Hitzeschutz an Kitas
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Klimakrise ist längst in den Landauer Kindertagesstätten angekommen.

Immer häufiger steigen die Temperaturen in Gruppen- und Schlafräumen auf
Werte, die einen regulären Kita-Betrieb kaum noch zulassen. Die jüngsten
Hitzewellen haben deutlich gemacht: Ohne zusätzliche Maßnahmen geraten die
Einrichtungen an ihre Grenzen. Bürgermeister Lukas Hartmann als zuständiger
Dezernent für die städtischen Gebäude kündigt deshalb jetzt einen
grundlegenden Wandel beim Hitzeschutz öffentlicher Gebäude an.

Beispiel Kita Wilde 13: Hier wurde in diesem Jahr eine denkmalgerechte
Außenverschattung an einem Gruppenraum getestet. Die Einrichtung
dokumentierte regelmäßig die Raumtemperaturen. Das Ergebnis: Die
Außenrollos senken die Temperatur um rund zwei Grad. Ein wichtiger Beitrag –
aber angesichts von Raumtemperaturen von über 30 Grad reicht auch das nicht
aus.

„Die Klimakrise verändert die Anforderungen an unsere öffentlichen Gebäude
grundlegend. Räume, in denen Kinder betreut werden oder schlafen sollen,
dürfen sich nicht auf über 30 Grad aufheizen. Das ist weder für die Kinder noch
für die Beschäftigten zumutbar. Wir brauchen deshalb einen
Paradigmenwechsel: Passive Maßnahmen wie Verschattung bleiben wichtig,
aber wir müssen jetzt auch den Einstieg in die aktive Kühlung öffentlicher
Gebäude etwa mit Klimaanlagen schaffen“, betont Lukas Hartmann.

Nach seiner Auffassung sollten dafür auch die gesetzlichen
Rahmenbedingungen überprüft werden. Gerade bei denkmalgeschützten
Gebäuden seien praktikablere und schnellere Lösungen notwendig. Aktuell
koste alleine die denkmalgerechte Verschattung eines Fensters mehrere tausend
Euro. „Denkmalschutz und Klimaanpassung dürfen kein Widerspruch sein“, sagt
Lukas Hartmann. „Die gesetzlichen Regelungen müssen an die
Herausforderungen der Klimakrise angepasst werden. Dieses Thema treiben wir
auch im Städtetag Rheinland-Pfalz zurzeit aktiv voran“, kündigt Landaus
Bürgermeister an.

Für Lukas Hartmann und Beigeordnete sowie Jugenddezernentin Lena Dürphold
steht fest: Es braucht einen strukturierten Hitzeschutzplan für die kommunalen
Gebäude. Das Gebäudemanagement arbeitet derzeit eine Vorgehensweise aus,
die noch im Sommer in die politischen Gremien eingebracht werden soll. Ziel ist
es, systematisch zu prüfen, welche Maßnahmen für welches städtische Gebäude
geeignet sind – von Verschattungen über energetische Sanierungen bis hin zu
aktiven Kühlsystemen, etwa durch Klimaanlagen oder Wärmepumpen mit
Kühlfunktion. Priorität sollen dabei zunächst die Kindertagesstätten haben,
anschließend die Grundschulen. Auf diese Priorisierung hatte sich der
Stadtvorstand bereits im vergangenen Jahr geeinigt. Weiterführende Schulen
und Verwaltungsgebäude sollen in weiteren Schritten bedacht werden.

„Kinder gehören ebenso wie ältere Menschen zu den Personengruppen, die
unter extremer Hitze besonders leiden. Gleichzeitig müssen Eltern sich darauf
verlassen können, dass ihre Kinder auch an heißen Tagen gut betreut werden.
Deshalb investieren wir schon heute in Hitzeschutzmaßnahmen und entwickeln
unsere Einrichtungen Schritt für Schritt weiter. Klar ist aber auch: Angesichts der
zunehmenden Hitzebelastung brauchen wir langfristig weitere Lösungen“,
erklärt Beigeordnete Lena Dürphold.

Bereits heute setzen die städtischen Kitas an besonders heißen Tagen zahlreiche
Schutzmaßnahmen um, individuell abgestimmt mit Konzepten für jede
Einrichtung. Auch in den baulichen Hitzeschutz wurde bereits investiert. Über
das kommunale Klimaschutzprogramm KIPKI haben die Landauer Kitas

Zuschüsse von bis zu 8.000 Euro für Verschattungsmaßnahmen je Einrichtung
erhalten; auf Vorschlag von Lukas Hartmann und Lena Dürphold fließt
außerdem mindestens 1 Million Euro des Sondervermögens des Bundes für
Landau in Hitzeschutzmaßnahmen an städtischen Kita- und Schulgebäuden.

Bürgermeister und Beigeordnete machen jedoch deutlich, dass das alleine
künftig nicht mehr ausreichen wird. Deshalb fordern sie, Hitzeschutz dauerhaft
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu begreifen und entsprechende finanzielle
Mittel bereitzustellen. „Hitzeschutz darf nicht nur dann ein Thema sein, wenn
draußen 35 oder 40 Grad herrschen. Die Klimakrise wird unsere Sommer
dauerhaft verändern. Deshalb müssen wir heute die Voraussetzungen schaffen,
damit unsere Kitas und Schulen auch in Zukunft handlungsfähig bleiben. Unser
Ziel ist, dass bereits im kommenden Sommer die ersten zusätzlichen Räume
spürbar besser vor Hitze geschützt sind“, so Lukas Hartmann und Lena Dürphold.

Bildunterschrift: Bürgermeister Lukas Hartmann, Jugendamtsleiterin Clarissa
Lorenz-Jahn und Beigeordnete Lena Dürphold (v.l.n.r.) beim Vor-Ort-Termin in
der Kita Wilde 13. Hier wurde in diesem Jahr eine denkmalgerechte
Außenverschattung getestet. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:17

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.