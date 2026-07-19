Kirchheimbolanden – Brutaler Überfall auf Schlossplatz : Mann niedergeschlagen, mit Reizgas attackiert und beraubt

Kirchheimbolanden / Worms Ein 39-jähriger Mann ist am Freitagabend (17. Juli 2026) auf dem Schlossplatz in Kirchheimbolanden Opfer eines gewalttätigen Überfalls geworden. Die bislang unbekannten Täter schlugen den Mann zu Boden, setzten Reizgas ein, entwendeten persönliche Gegenstände und beschädigten sein Fahrzeug. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Täter greifen 39-Jährigen an und flüchten

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen 21:00 Uhr auf dem Schlossplatz. Mindestens zwei bislang unbekannte Täter sollen den 39-Jährigen angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Anschließend setzten sie Reizgas gegen den Mann ein, wodurch dieser verletzt wurde.

Neben dem Angriff entwendeten die Täter persönliche Gegenstände des Geschädigten. Zudem wurde dessen Fahrzeug beschädigt.

Flucht nach Störung durch Passanten

Die Angreifer flüchteten zu Fuß vom Tatort, nachdem Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden waren.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06352 911-0 zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei auch per E-Mail entgegen: PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 12:07