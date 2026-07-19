Herxheim – Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Herxheim leicht verletzt



Herxheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 18.07.2026 ereignete sich kurz nach 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L493 bei Herxheim, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Eine 48-jährige Autofahrerin und ein nachfolgender, 65-jähriger Motorradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge die L493 von Herxheim kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang. An einem dortigen Fußgängerüberweg musste die vorausfahrende Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt stark abbremsen.

Der Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeugheck des Pkw auf. Durch den Zusammenstoß kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:36