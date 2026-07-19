  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
19.07.2026, 12:37 Uhr

Frankenthal – Staatsminister Achim Schwickert zu Besuch: Austausch über Feuerwehr, Stadtentwicklung, Sicherheit und Mobilität

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal hat den rheinland-pfälzischen Innen-, Integrations- und Verkehrsminister Achim Schwickert zu seinem Antrittsbesuch empfangen. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer begrüßte den Minister im Rathaus und nutzte den Termin für einen intensiven Austausch über aktuelle kommunale Herausforderungen und zentrale Zukunftsprojekte der Stadt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen insbesondere die Zukunft der Feuerwehr sowie die angekündigte Anpassung der Förderregelungen für die Freiwilligen Feuerwehren. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer stellte das Frankenthaler Modell mit einer hauptamtlichen Tagesalarmbereitschaft und einer leistungsstarken Freiwilligen Feuerwehr vor. Dieses Zusammenspiel hat sich über viele Jahre bewährt und sichert eine hohe Einsatzbereitschaft. Die Stadt setzt sich dafür ein, dass die künftigen Förderregelungen die unterschiedlichen kommunalen Strukturen angemessen berücksichtigen.

Im Anschluss an das Gespräch im Rathaus informierte sich Minister Schwickert bei einem Rundgang über bedeutende Stadtentwicklungsprojekte. Erste Station war die Frankenthaler Innenstadt, deren Weiterentwicklung im Mittelpunkt zahlreicher Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels, der Aufenthaltsqualität und des öffentlichen Lebens steht.

Am Hauptbahnhof stellte der Oberbürgermeister die Planungen zum Umbau des Bahnhofsvorplatzes und das Stadtentwicklungsprojekt „Westlich der Bahn“ vor. Beide Vorhaben sind zentrale Bestandteile des Zukunftsprozesses „Frankenthal 2035“ und verdeutlichen den Anspruch der Stadt, Stadtentwicklung und nachhaltige Mobilität eng miteinander zu verknüpfen. Ziel ist es, die verschiedenen Verkehrsträger besser zu vernetzen und die Anbindung Frankenthals innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar weiter zu stärken.

Ein weiterer Schwerpunkt des Besuchs war der Jakobsplatz im Quartier Pilgerpfad. Dort erläuterte die Stadt ihren integrierten Entwicklungsansatz im Rahmen des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse 2026“. Geplant sind Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zur Förderung des sozialen Miteinanders im Quartier. Dabei wurde deutlich, dass attraktive und gut gestaltete öffentliche Räume einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger leisten.

Die Sicherheit im öffentlichen Raum war ebenfalls Thema des Gesprächs. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer warb gegenüber Innenminister Achim Schwickert dafür, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze weiterzuentwickeln. Gerade nach dem Vorfall am Jakobsplatz und angesichts des wachsenden Sicherheitsbedürfnisses vieler Bürgerinnen und Bürger brauche es aus Sicht der Kommunen wirksame Instrumente, um Straftaten vorzubeugen, aufzuklären und das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken.

Vorgestellt wurden außerdem die Planungen für die Neubebauung am Jakobsplatz durch den Investor ProConcept. Das Projekt soll neuen Wohnraum schaffen und den Platz als lebendigen Mittelpunkt des Quartiers weiterentwickeln. Städtebauliche Entwicklung, Wohnungsbau, Aufenthaltsqualität und Prävention werden dabei bewusst gemeinsam gedacht.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer zog eine positive Bilanz des Besuchs: „Der offene und konstruktive Austausch hat gezeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen ist. Die Herausforderungen unserer Städte lassen sich nur gemeinsam bewältigen. Ich freue mich, dass Minister Schwickert sich vor Ort ein Bild von unseren Projekten gemacht hat und wir unsere Anliegen unmittelbar erläutern konnten.“

Auch Minister Achim Schwickert würdigte die Bemühungen der Stadt: „Frankenthal zeigt eindrucksvoll, wie kommunale Zukunftsaufgaben ganzheitlich gedacht werden können. Die vorgestellten Projekte machen deutlich, dass Mobilität, Sicherheit, Stadtentwicklung und Integration eng miteinander verknüpft sind. Eine erfolgreiche Entwicklung unserer Städte gelingt nur in einer vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Ich danke der Stadt Frankenthal für den offenen Austausch und die Möglichkeit, mir vor Ort ein Bild von den vielfältigen Projekten und Herausforderungen zu machen.“

Die Stadt wird den begonnenen Dialog mit dem Land fortsetzen und ihre Projekte gemeinsam mit den Partnern konsequent weiterentwickeln.

Quelle Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 12:37

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.