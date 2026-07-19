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Mini Olympiade Foto Pressestelle FT, Foto Torsten Zimmermann (Large) (170)
19.07.2026, 21:50 Uhr

Frankenthal – Mini-Olympiade am 7. und 8. August: Spiel, Spaß und Bewegung im Ostparkstadion

Mini Olympiade Foto Pressestelle FT, Foto Torsten Zimmermann (Large) (170)
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Turnen, Werfen, Balancieren oder Geschicklichkeitsspiele: Bei der diesjährigen Mini-Olympiade können Kinder zwischen vier und zehn Jahren am Freitag, 7. August, und Sams-tag, 8. August, zahlreiche Sportarten ausprobieren. Die Veranstaltung findet jeweils von 9 bis 16.30 Uhr im Ostparkstadion (Eingang am VT Sportplatz und an der Sporthalle, Nachtweide-weg 40) statt.

An rund 20 Mitmachstationen können sich die kleinen Sportlerinnen und Sportler im Freien und in der Halle austoben. Dabei gilt: Mit oder ohne Beeinträchtigung – alle Kinder sind herz-lich willkommen. Bambinis im Alter von vier bis sechs Jahren haben außerdem die Möglich-keit, an ausgewählten Stationen das Mini-Sportabzeichen „Hoppel und Bürste“ zu absolvieren.

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Eröffnung und Programm
Eröffnet wird die Mini-Olympiade am Freitag, 7. August um 9 Uhr durch Bürgermeister Bernd Knöppel. Für Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Ballonkünstler Volker Rudolph, Glitzer-Tattoos mit Kirsten Zimmermann, „Drums Alive“ mit Stephanie Kleber, Kapitän Leo aus dem Strandbad sowie einer XXL-Piratenschiff-Hüpfburg. Die Teilnahme an der Mini-Olympiade ist kostenlos. Getränke- und Kuchenverkauf laden zum Verweilen ein. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie eine kleine Überraschung.

Anmeldung nur für Gruppen erforderlich
Eine Anmeldung ist nur für größere Kindergruppen notwendig und sollte möglichst per E-Mail an sport@frankenthal.de erfolgen. Für Fragen steht die Abteilung Sport unter 06233 89 453 oder per E-Mail an sport@frankenthal.de zur Verfügung. Umkleidemöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.

Helfer gesucht!
Betreut werden die Stationen von Helferinnen und Helfern der Vereinigten Turnerschaft Fran-kenthal (VT) sowie der Herzsportgruppe des Ski-Club Frankenthal. Für die Durchführung werden noch weitere engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer gesucht, die Freude am Umgang mit Kindern haben und zum Gelingen der Veranstaltung beitragen möchten.

Der Helfereinsatz erfolgt an beiden Veranstaltungstagen jeweils in zwei Schichten von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 12.30 bis 16.30 Uhr. Auch wer nur eine der beiden Schichten über-nehmen kann, ist herzlich eingeladen, sich zu engagieren. Die Helferinnen und Helfer werden je nach Bedarf an den verschiedenen Spiel- und Mitmachstationen eingesetzt und begleiten die Kinder beim Ausprobieren der einzelnen Angebote.

Jede helfende Hand trägt dazu bei, dass die Mini-Olympiade für die teilnehmenden Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Wer das Organisationsteam unterstützen möchte, kann sich ab sofort über die Homepage der Stadt Frankenthal unter www.frankenthal.de/miniolympiade oder per E-Mail an sport@frankenthal.de anmelden.

Hintergrund
Mit der Mini-Olympiade soll Kindern durch spielerisches Ausprobieren die Freude an Bewe-gung vermittelt werden. Aktivitäten wie Jonglieren, Torwandschießen oder Sackhüpfen för-dern nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, sondern auch Selbstvertrauen und Teamgeist.

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Veranstaltet wird die Mini-Olympiade vom städtischen Bereich Bildung, Kultur und Sport in Kooperation mit der VT Frankenthal und der Herzsportgruppe des Ski-Club Frankenthal. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die die Veranstal-tung unterstützen.

Die Mini-Olympiade findet bereits seit 1987 statt und feiert damit ihre 39. Auflage. Was damals im kleinen Rahmen begann, hat sich zu einer beliebten Veranstaltung für Kinder entwickelt. Bei der ersten Ausgabe wurden 15 Stationen aufgebaut, die die Kinder in etwa 20 Minuten durchlaufen konnten. Beworben wurde die Veranstaltung damals noch mit Handzetteln. Schirmherr der Premiere war der ehemalige Hockeyspieler und Olympiasieger Peter Trump aus Frankenthal.

AUF EINEN BLICK

Mini-Olympiade 2026
Freitag, 7. & Samstag, 8. August, jeweils 9 bis 16.30 Uhr
VT Sportplatz und Halle
Zugang über Nachtweideweg 40, Frankenthal

Die Teilnahme ist kostenlos für alle Kinder zwischen vier und zehn Jahren.
Eine Anmeldung ist nur für Gruppen erforderlich (per E-Mail an sport@frankenthal.de)
Umkleidemöglichkeiten gibt es vor Ort.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 21:50

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