Frankenthal – Haben Sie Lust auf einen Spaziergang kurz vor Ferienende – mit „Neuigkeiten“ aus der Vergangenheit?



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die nächste monatliche Stadtführung des Altertumsvereins Frankenthal, findet am Samstag, dem 1. August statt. Irina Haas, Mitglied des Stadtführer-/ und Museumsteams, nimmt Sie mit auf eine Zeitreise zu den bemerkenswerten Stationen der Frankenthaler Geschichte.

Der Spaziergang startet an der Treppe des Rathauses und endet am Speyerer Tor.

Lernen Sie die Entwicklung der frühgeschichtlichen Siedlungen des Fleckens „Franconodal“ bis zum Wiederaufbau der Innenstadt, nach der Zerstörung durch Bomben im Weltkrieg, kennen.

Die Keimzelle unserer Stadt war das Augustiner Chorherrenstift. Von ihm sind nur noch die „umgangsprachlich Erkenbertruine“ genannte Gebäudereste erhalten. In denen gerade wieder das Oper Air Kino stattfindet. Sie hören von der Rolle der mittelalterlichen Stiftskirche über die Nutzung durch Glaubensflüchtlinge des 16. Jahrhunderts bis hin zum ersten Erkenbert-Museum. Aus der neueren Vergangenheit erfahren Sie wissenswertes zum ehemaligen Kanalhafen, dem Speyerer Tor, der Zuckerfabrik und dem Flugpionier August von Parseval. Die Referentin schlägt den Bogen von den Anfangszeiten von Kurfürst Carl Theodors „Fabrikenstadt“ bis zur Industriezeit Frankenthals. Hören Sie Dinge von denen Sie möglicherweise noch nie etwas gesehen oder gehört haben, und danach sehen Sie die Stadt mit anderen Augen. Unterstützt wird alles durch Bildmaterial. Fragen werden gerne beantwortet und das Einbringen eigener Erinnerungen ist herzlich willkommen.

Treffpunkt ist vor der Treppe des Rathauses Frankenthal um 14.00 Uhr.

Dauer ca. 90 Minuten.



Sind Sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten Sie bei unseren

monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich. Oder bei unseren Vereinstreffen an jedem ersten Dienstag im Monat, um 19.00 Uhr im Restaurant „Zum Paradies“ im Meergartenweg. Beachten Sie auch unsere zusätzlichen Themenführungen die in unserem Flyer veröffentlicht sind. Sie liegen aus: z.B. im Rathaus, in der Stadtbücherei usw. Angekündigt werden diese auch in der Presse und auf der Homepage der Stadtverwaltung sowie des Altertumsvereins. Ebenfalls informieren wir hier über Geschichts-/ und Frankenthaler-Themen in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und der VHS.

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über Spenden freut sich der Altertumsverein,

diese werden für den Ankauf neuer Objekte für das Erkenbert Museum verwendet sowie für notwendige Restaurierungsarbeiten zum Erhalt von Museumsobjekten.

Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen und sind auch für Personen mit Hörgeräten geeignet

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Anmeldung unter:

E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de

Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail

Bildtexte:

Bild 1), © Erkenbert-Museum/Historisches Museum der Pfalz Speyer. Zeichnung der späteren „Erkenbert-Ruine“ um 1800 von Johannes Ruland

Bild 2) © Stadtarchiv Frankenthal. Das Portal an der „Erkenbert-Ruine“ vor der weiteren Verwitterung

Zu 1 und 2) Die als „Erkenbert-Ruine“ bezeichneten Reste des ehemaligen mittelalterlichen Stiftes waren über Jahrhunderte Dreh- und Angelpunkt der Frankenthaler Stadtgeschichte. Bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude immer wieder je nach den Bedürfnissen der Zeit umgebaut und umfunktioniert.

Quelle: Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 21:24