  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Johannes Ruland Frankenthal Erkenbertruine 1800(2)(1)
19.07.2026, 21:24 Uhr

Frankenthal – Haben Sie Lust auf einen Spaziergang kurz vor Ferienende – mit „Neuigkeiten“ aus der Vergangenheit?

Johannes Ruland Frankenthal Erkenbertruine 1800(2)(1)
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die nächste monatliche Stadtführung des Altertumsvereins Frankenthal, findet am Samstag, dem 1. August statt. Irina Haas, Mitglied des Stadtführer-/ und Museumsteams, nimmt Sie mit auf eine Zeitreise zu den bemerkenswerten Stationen der Frankenthaler Geschichte.

Der Spaziergang startet an der Treppe des Rathauses und endet am Speyerer Tor.

Lernen Sie die Entwicklung der frühgeschichtlichen Siedlungen des Fleckens „Franconodal“ bis zum Wiederaufbau der Innenstadt, nach der Zerstörung durch Bomben im Weltkrieg, kennen.

Die Keimzelle unserer Stadt war das Augustiner Chorherrenstift. Von ihm sind nur noch die „umgangsprachlich Erkenbertruine“ genannte Gebäudereste erhalten. In denen gerade wieder das Oper Air Kino stattfindet. Sie hören von der Rolle der mittelalterlichen Stiftskirche über die Nutzung durch Glaubensflüchtlinge des 16. Jahrhunderts bis hin zum ersten Erkenbert-Museum. Aus der neueren Vergangenheit erfahren Sie wissenswertes zum ehemaligen Kanalhafen, dem Speyerer Tor, der Zuckerfabrik und dem Flugpionier August von Parseval. Die Referentin schlägt den Bogen von den Anfangszeiten von Kurfürst Carl Theodors „Fabrikenstadt“ bis zur Industriezeit Frankenthals. Hören Sie Dinge von denen Sie möglicherweise noch nie etwas gesehen oder gehört haben, und danach sehen Sie die Stadt mit anderen Augen. Unterstützt wird alles durch Bildmaterial. Fragen werden gerne beantwortet und das Einbringen eigener Erinnerungen ist herzlich willkommen.

Treffpunkt ist vor der Treppe des Rathauses Frankenthal um 14.00 Uhr.
Dauer ca. 90 Minuten.

Portal alt(2)(1)
Sind Sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten Sie bei unseren
monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich. Oder bei unseren Vereinstreffen an jedem ersten Dienstag im Monat, um 19.00 Uhr im Restaurant „Zum Paradies“ im Meergartenweg. Beachten Sie auch unsere zusätzlichen Themenführungen die in unserem Flyer veröffentlicht sind. Sie liegen aus: z.B. im Rathaus, in der Stadtbücherei usw. Angekündigt werden diese auch in der Presse und auf der Homepage der Stadtverwaltung sowie des Altertumsvereins. Ebenfalls informieren wir hier über Geschichts-/ und Frankenthaler-Themen in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und der VHS.

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über Spenden freut sich der Altertumsverein,
diese werden für den Ankauf neuer Objekte für das Erkenbert Museum verwendet sowie für notwendige Restaurierungsarbeiten zum Erhalt von Museumsobjekten.

Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen und sind auch für Personen mit Hörgeräten geeignet
.
Anmeldung unter:
E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de
Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail

Bildtexte:

Bild 1), © Erkenbert-Museum/Historisches Museum der Pfalz Speyer. Zeichnung der späteren „Erkenbert-Ruine“ um 1800 von Johannes Ruland

Bild 2) © Stadtarchiv Frankenthal. Das Portal an der „Erkenbert-Ruine“ vor der weiteren Verwitterung

Zu 1 und 2) Die als „Erkenbert-Ruine“ bezeichneten Reste des ehemaligen mittelalterlichen Stiftes waren über Jahrhunderte Dreh- und Angelpunkt der Frankenthaler Stadtgeschichte. Bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude immer wieder je nach den Bedürfnissen der Zeit umgebaut und umfunktioniert.

Quelle: Frankenthaler Altertumsverein

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 21:24

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.