Bad Dürkheim – Schlägerei : Drei Männer bei Auseinandersetzung in Mannheimer Straße verletzt

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern hat am Samstagvormittag (18. Juli 2026) einen Polizeieinsatz in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ausgelöst. Alle Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Handfeste Auseinandersetzung in der Mannheimer Straße

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die Beamten gegen 11:00 Uhr zu einer Schlägerei in der Mannheimer Straße gerufen. Demnach sollen ein 30-jähriger und ein 38-jähriger Mann einen ihnen bekannten 43-Jährigen körperlich angegriffen haben.

Zeugen berichteten von einem handfesten Gerangel zwischen den drei Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden alle Beteiligten leicht verletzt.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 11:54