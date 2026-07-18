Rülzheim / Kreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag in Rülzheim Opfer einer Körperverletzung geworden. Der bislang unbekannte Täter schlug dem Mann mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hilfe am Zigarettenautomaten endet mit Angriff

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Samstagmorgen gegen 03:40 Uhr im Bereich der Mittleren Ortsstraße.

Der 29-Jährige wollte einem anderen Passanten nach bisherigen Erkenntnissen bei der Bedienung eines Zigarettenautomaten helfen. Statt einer Dankesreaktion soll der bislang unbekannte Mann dem alkoholisierten Geschädigten unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jahre alt

circa 175 Zentimeter groß

schlanke Statur

kurze Haare

blauer Pullover

Brille

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 12:01