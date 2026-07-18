Mannheim / Wallstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem Verkehrsunfall auf der A6 bei Mannheim-Wallstadt am frühen Samstagmorgen hat das Polizeipräsidium Mannheim weitere Einzelheiten zum Unfallhergang bekannt gegeben. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes war alleinbeteiligt verunglückt. Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum sowie das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis.

Mercedes prallt auf der A6 gegen Leitplanke

Wie bereits von MRN-News berichtet, ereignete sich der Unfall am 18. Juli 2026 gegen 06:00 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 29-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Hinweise auf Drogeneinfluss – Blutprobe angeordnet

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrstreifen nach Unfall wieder freigegeben

Nach Abschluss der Unfallaufnahme, der Räumung der Unfallstelle sowie dem Abtransport des beschädigten Fahrzeugs konnten kurz vor 08:00 Uhr alle Fahrstreifen der A6 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Seckenheim.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 11:01