Karlsruhe – Deutsche Bahn erneut von schwerem Gewaltvorfall erschüttert: DB-Mitarbeiter aus Zug geschleudert und lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe – Dramatische Szenen haben sich am Freitagabend in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Offenburg und Karlsruhe abgespielt. Ein 26-jähriger Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast aus einem fahrenden Zug geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kontrollierten Fahrscheinprüfer gegen 19:35 Uhr einen 36-jährigen deutschen Fahrgast. Im Verlauf der Kontrolle soll es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein, weshalb zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen wurden.

Körperliche Auseinandersetzung im Zug

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll der mutmaßlich alkoholisierte 36-Jährige die Sicherheitsmitarbeiter beleidigt haben. Anschließend entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem 26-jährigen bulgarischen Mitarbeiter der DB-Sicherheit.

Während des Gerangels stürzten beide Beteiligten zu Boden. Aus bislang ungeklärter Ursache öffnete sich dabei die Tür des fahrenden Zuges. Der 26-Jährige stürzte auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug.

Lebensgefährlich verletzt auf den Gleisen gefunden

Der Tatverdächtige wurde noch im Zug von alarmierten Polizeikräften vorläufig festgenommen. Im Anschluss leitete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion entlang der Bahnstrecke ein.

Der schwer verletzte Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurde rund zwei Kilometer hinter dem späteren Halteort des Zuges im Gleisbereich aufgefunden. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kriminalpolizei ermittelt – Zug beschlagnahmt

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens sowie zur Ursache, weshalb sich die Tür während der Fahrt öffnen konnte, dauern derzeit an. Der betroffene Zug wurde von den Ermittlungsbehörden beschlagnahmt und wird kriminaltechnisch untersucht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Vorfalls. Ob und welche strafrechtlichen Vorwürfe gegen den festgenommenen 36-Jährigen erhoben werden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

MRN-News wird über neue Erkenntnisse in diesem Fall berichten.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 10:27