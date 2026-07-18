Heidelberger Baustellen vom 20. bis 26. Juli



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Übersicht über Heidelbergs Baustellen vom 20. bis 26. Juli –

Bergheimer Straße: Vollsperrung von Geh- und Radweg auf Höhe Hausnummer 136 wegen Baustellenarbeiten mit Kran. Umleitung für Zufußgehende ausgeschildert. Radfahrende können Sperrung umfahren. Ende: nicht vor Mitte 2028.

Bergstraße: Vollsperrung der Fahrbahn zwischen Schröderstraße und Rahmengasse. Grund sind Fernwärmearbeiten. Ende der Arbeiten: 17. August 2026.

Bernhard-Fries-Weg: Vollsperrung von Fahrbahn und Gehweg im Bereich Kreuzung Hebelstraße wegen Neubauarbeiten im Bereich Hebelstraße 1. Kleinräumige Umleitung für Autofahrende ausgeschildert. Ende der Arbeiten: 1. September 2026.

Blumenthalstraße/Eckenerstraße: Vollsperrung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich Blumenthalstraße und Eckenerstraße wegen Fernwärme-Arbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Umleitung vor Ort ausgeschildert. Ende der Arbeiten: 16. Dezember 2026.

Carl-Friedrich-Gauß-Ring: Vollsperrung zwischen Speyerer Straße und Sophie-von-Kowalevsky-Straße wegen Kanalarbeiten. Umleitung für Autofahrende und Anfahrt zum SNP dome ausgeschildert. Vorübergehender Entfall der Haltestellen Innovation Park (hip) (nur Richtung Universitätsplatz) und Mary-Somerville-Platz (hip) für Buslinie 33. Ende der Arbeiten: voraussichtlich 24. Juli 2026.

Czernyring: Vollsperrung Unterflieger wegen Bau neuer Stützwände, Kanal und Straße. Örtliche Umleitung. Voraussichtliches Bauende: viertes Quartal 2028.

Dossenheimer Landstraße: Großräumige Umleitung wegen Sanierung in sechs Bauabschnitten. Von Süden nach Norden mit baustellenbedingten Einschränkungen befahrbar. Von Norden nach Süden Umleitung für Autofahrende mit Ziel Innenstadt über A 5. Umleitung für Autofahrende mit Ziel Handschuhsheim über Fritz-Frey-Straße – Im Weiher – Trübnerstraße – Angelweg auf Hans-Thoma-Platz. Ende der Gesamtmaßnahme: voraussichtlich Herbst 2026 (www.dossenheimer-landstrasse.de).

Eppelheimer Straße: Vollsperrung zwischen Bauhaus und Kölle Zoo wegen grundlegender Erneuerung einschließlich Infrastruktur. Örtliche Umleitung eingerichtet. Sämtliche Betriebe erreichbar. Ende der Gesamtmaßnahme: voraussichtlich Mitte 2027

Friedrich-Ebert-Anlage: Vollsperrung Geh- und Radweg auf Höhe Hausnummer 6 bis 8 wegen Baustelleneinrichtungsfläche. Umleitung für Radfahrende von Westen nach Osten über Plöck, für Zufußgehende über Nordseite Friedrich-Ebert-Anlage. Ende der Arbeiten: voraussichtlich Ende 2026. Dauer Gesamtmaßnahme: circa vier Jahre.

Friedrich-Ebert-Anlage/Nadlerstraße: Von Mittwoch, 22. Juli, bis Freitag, 25. September 2026, kommt es wegen einer genehmigten Baumaßnahme zu einer Vollsperrung der Nadlerstraße und zu einer Teilsperrung der Friedrich-Ebert-Anlage. Zu Großveranstaltungen wird die Sperrung jeweils vorübergehend zurückgebaut.

Graimbergweg: Vollsperrung der Fahrbahn auf Höhe Hausnummer 8 aufgrund privater Baumaßnahmen. Umleitungen für Buslinie 30 eingerichtet. Ende der Arbeiten: voraussichtlich Ende 2026

Hauptbahnhof: Deutsche Bahn saniert Bahnhofsgebäude in mehreren Bauabschnitten. Fahrradstellplätze auf Willy-Brandt-Platz entfernt. Ersatz unter anderem auf Hausbahnsteig (Gleis 1, östliches Bahnsteigende) und im Fahrradparkhaus am Europaplatz.

Henkel-Teroson-Straße: Vollsperrung der Fahrbahn von Eppelheimer Straße in Richtung Norden wegen Arbeiten am Kanalnetz. Umleitung über Eppelheimer Straße und Kurpfalzring. Richtung Bahnstadt keine Einschränkungen. Ende der Arbeiten: Juni 2027.

Korpernikusquartier (Bahnstadt): Fertigstellung der finalen Straßen zwischen Czernyring und Grüner Meile. Zufahrt von Grüne Meile in Maria-Mitchell-Straße und Kopernikusstraße zunächst weiter möglich. Später zeitweise Sperrung je einer Tiefgaragenzufahrt für einige Wochen. Odessastraße jederzeit befahrbar. Ende der Arbeiten: Ende Januar 2027.

Kuno-Fischer-Straße: Vollsperrung der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Bergstraße und Handschuhsheimer Landstraße wegen Fernwärmearbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Umleitung vor Ortausgeschildert. Keine Einschränkungen für Zufußgehende und Radfahrende. Anwohnende werden über Änderungen bei der Müllabfuhr und Sperrmüllabholungen gesondert informiert. Ende der Arbeiten: Mitte September 2026.

Langer Anger: Sperrung Gehwege und Stellplätze auf Südseite und Einbahnstraßenregelung zwischen Kumamoto- und Da-Vinci-Straße Richtung Gadamerplatz/Da-Vinci-Straße wegen Bauarbeiten an Wasserbecken. Ende der Maßnahme: im zweiten Quartal 2026.

Langgewann (Rohrbach): Vollsperrung Wirtschaftsweg zwischen Leimer Straße und L 594 wegen Arbeiten an Gaspipeline der Süddeutschen Erdgasleitung. Ende der Arbeiten: nicht vor 31. Dezember 2026.

Märzgasse/Friedrich-Ebert-Anlage: Vollsperrung Fahrbahn in Märzgasse zwischen Kreuzungen Plöck und Friedrich-Ebert-Anlage. Teilsperrung im Bereich Märzgasse/Friedrich-Ebert-Anlage. Grund sind Fernwärmearbeiten der Stadtwerke. Umleitung ausgeschildert. Geschäfte erreichbar. Teilsperrung der rechten Fahrspur der Friedrich-Ebert-Anlage zwischen Hausnummern 46/1 und 37. Öffentliche Parkplätze entfallen vorübergehend. Ende der Arbeiten: 29. Juli 2026. Im Anschluss sind Folgearbeiten am Friedrich-Ebert-Platz in Planung.

Montpellierbrücke: Einschränkungen für Autofahrende, Fuß- und Radverkehr wegen Modernisierung und Verstärkung sowie Erneuerung Gleise und barrierefreiem Ausbau der rnv-Haltestelle Montpellierbrücke; Umleitung Linie 22 bis voraussichtlich Herbst 2026. Gesamtbauzeit: bis Herbst 2026 (www.heidelberg.de/montpellierbruecke).

Neuenheimer Landstaße: Teilsperrung auf Höhe Hausnummer 22 wegen privater Baumaßnahmen. Sperrung montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr. Verkehrsführung während Sperrung über Ampelanlage. Für Radfahrende und Zufußgehende keine Einschränkungen. Ende der Sperrung: 31. März 2027.

Plöck 97: Vollsperrung des Gehwegs und Teilsperrung Fahrbahn in Theaterstraße ab 27. Juli 2026 aufgrund Sanierung des „Essighauses“. Ende der Arbeiten: 23. März 2027

Römerstraße: Teilsperrung der Fahrbahn auf Höhe Hausnummer 133. Grund sind Arbeiten an Gasversorgung und Kanal. Ende der Arbeiten: 24. Juli 2026

Seitzstraße: Vollsperrung der Fahrbahn zwischen Kreuzung Quinckestraße und Wielandtstraße aufgrund von Fernwärmearbeiten der Stadtwerke Heidelberg. Umleitungen vor Ort ausgeschildert. Ende der Arbeiten: voraussichtlich Anfang September 2026.

Speyerer Straße / L 600a: Verkehrseinschränkungen wegen Sanierung der Fahrbahn inklusive Kreuzungen durchs Regierungspräsidium im Bereich der Überführung der B 535 im Süden bis zur Stadtgrenze/SNP dome. Ende der Arbeiten: Anfang Oktober 2026.

Speyerer Straße: Teilsperrung auf Höhe Hausnummer 5 wegen Neubau. Zufußgehende und Radfahrende werden über Notweg vorbeigeführt. Teilsperrung im Baustellenbereich. Durchfahrt Richtung Montpellierbrücke und Rechtsabbiegen in Carl-Benz-Straße bleiben möglich. Ende der Arbeiten in diesem Abschnitt: 31. August 2026.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 11:05