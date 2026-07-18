Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Heidelberger Jugendgemeinderat veranstaltet am Mittwoch, 29. Juli 2026, ein Open-Air-Kino am „Neckarort“ Iqbal-Ufer in Bergheim, Höhe Schurmannstraße. Gezeigt wird der Film „Nachts im Museum“ in Originalsprache. Die Vorführung beginnt bei Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei, Popcorn ebenfalls. Getränke können vor Ort gekauft werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Karlstorkino/WoAndersKino statt. Spenden zur Unterstützung der Kinoarbeit sind willkommen.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 10:57