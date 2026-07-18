Harthausen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 26 zwischen Harthausen und Römerberg ist am Freitagmittag eine 76-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Ihr Fahrzeug kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Baum. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Nach Angaben der Polizei war die 76-Jährige am Freitag (17. Juli 2026) gegen 11:30 Uhr auf der K26 von Harthausen in Richtung Römerberg unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen im Grünstreifen stehenden Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie wurde medizinisch versorgt.

Fahrzeug erleidet Totalschaden

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Da nach dem Unfall der Verdacht bestand, dass geistige oder körperliche Beeinträchtigungen ursächlich für den Unfall gewesen sein könnten, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 11:33