Foto: Symbolbild Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem Fall von häuslicher Gewalt ist ein Mann am Freitagabend in Germersheim von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor soll er seine Ehefrau bei einem Streit leicht verletzt haben. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem eine erhebliche Alkoholisierung fest.

Ehefrau bei Familienstreit leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde die Polizeiinspektion Germersheim am 17. Juli 2026 gegen 22:15 Uhr zu einem Familienstreit gerufen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar soll der Ehemann seine Frau leicht verletzt haben.

Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten hatte der Mann die Wohnung verlassen. Während die Einsatzkräfte den Sachverhalt aufnahmen und eine Strafanzeige fertigten, fuhr der Beschuldigte mit seinem Pkw an den Beamten vorbei.

Verkehrskontrolle: 2,11 Promille festgestellt

Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wohnungsverweisung und Gewahrsam

Zum Schutz der Ehefrau sprach die Polizei gegen den Beschuldigten eine Wohnungsverweisung aus. Ihm wurde untersagt, für zehn Tage an seine Wohnanschrift zurückzukehren.

Da der Mann nach Angaben der Polizei uneinsichtig war und ankündigte, trotz des Verbots unmittelbar wieder zur Wohnung zurückkehren zu wollen, wurde er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt sowie weiterer möglicher Straftaten dauern an.

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Die Polizei weist darauf hin, dass Betroffene von häuslicher Gewalt jederzeit den Notruf wählen und Schutzmaßnahmen in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus stehen spezialisierte Beratungsstellen für eine vertrauliche Unterstützung zur Verfügung.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 11:08