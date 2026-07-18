Berlin / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, hat am Samstag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Das geht aus einem Schreiben an die Unionsfraktion hervor, das mehreren Medien vorliegt. Zuvor war der CDU-Politiker in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten.

In seinem Schreiben erklärt Spahn:

„Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurücktrete.“

Rücktritt nach parteiinternem Druck

Der Rücktritt erfolgt nach einer parteiintern kontrovers geführten Debatte um Spahn. In den vergangenen Tagen hatten mehrere CDU-Gliederungen sowie führende Unionspolitiker seinen Rücktritt gefordert. Auch Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz hatte ihn nach Informationen aus Parteikreisen zum Rücktritt aufgefordert.

Nachfolge noch offen

Wer die Nachfolge an der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme der Unionsfraktion zur weiteren Vorgehensweise steht bislang aus.

Mit dem Rücktritt verliert die Union ihren Fraktionsvorsitzenden in einer politisch angespannten Phase. Es wird erwartet, dass sich die Parteigremien kurzfristig mit der Neubesetzung des Amtes befassen.

Quelle: MRN-News berichtet, sobald weitere Einzelheiten bekannt werden.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 13:50