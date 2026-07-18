St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der A5 zwischen St. Leon-Rot und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Grund ist ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich, bei dem unter anderem ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.

Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Mannheim ereignete sich der Unfall auf der Bundesautobahn 5. Zum genauen Unfallhergang sowie zur Anzahl der beteiligten Fahrzeuge oder möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Einsatzkräfte sind aktuell mit der Unfallaufnahme und der Versorgung möglicher Verletzter beschäftigt. Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich der Unfallstelle mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus rechnen.

Die Polizei wird zu den Hintergründen des Unfalls nachberichten, sobald weitere Informationen vorliegen.

MRN-News berichtet nach.

Zuletzt aktualisiert am 18. Juli 2026, 10:37