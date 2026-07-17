Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar- Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, die Anregungen, Fragen oder Kritik direkt und persönlich mit Landrat Dietmar Seefeldt oder Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, besprechen wollen, können dies am Mittwoch, 5. August, in
Silz tun. Die gemeinsame Bürgersprechstunde findet ab 15 Uhr auf dem Lindenplatz in der Ortsmitte von 76857 Silz statt. Aus organisatorischen Gründen bittet die Kreisverwaltung, sich zur Bürgersprechstunde beim
Persönlichen Referenten des Landrats, Heiko Pabst, unter der Telefonnummer 06341 940-105 oder per E-Mail an buergersprechstunde@suedliche-weinstrasse.de anzumelden. Bei der Anmeldung bitte das Thema oder eine konkrete Frage angeben. Falls zu viele Anmeldungen für diese Sprechstundeeingehen sollten, wird ein Termin für nachfolgende Sprechstunden vereinbart. Diese finden abwechselnd in einer der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises statt.
Quelle: Landkreis Südliche Weinstraße und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels.
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:15