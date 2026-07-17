Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die seit dem 13. Juli 2026 vermisste 13-Jährige ist wohlbehalten angetroffen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer Nachtragsmeldung mit.

Damit wird die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen zurückgenommen. Weitere Einzelheiten zum Auffindeort oder zu den Umständen machte die Polizei nicht.

Polizei bittet um Löschung des veröffentlichten Fotos

Medien und insbesondere Herausgeber von Internetnachrichtenportalen sowie sozialen Netzwerken werden ausdrücklich gebeten, das im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Foto der 13-Jährigen zu löschen.

Die Löschung ist zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Mädchens erforderlich. Auch bereits geteilte Beiträge sollten entsprechend aktualisiert beziehungsweise entfernt werden.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 23:16