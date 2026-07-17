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Abschlusskonzert Elias
17.07.2026, 10:48 Uhr

Speyer – Internationale Musiktage Dom zu Speyer 2026 – Musik als schöpferische Kraft erleben Festival vom 19. September bis 3. Oktober steht unter dem Motto „CREATIO“

Abschlusskonzert EliasSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Leitgedanken „Creatio“ (Schöpfung) laden die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer vom 19. September bis 3. Oktober 2026 zu einer außergewöhnlichen musikalischen Entdeckungsreise ein. In acht Konzerten entfaltet sich ein Programm, das große Werke der Musikgeschichte, internationale Spitzenensembles und innovative Konzertformate miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht die schöpferische Kraft der Musik – als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart sowie zwischen Glaube, Kunst und gesellschaftlichen Fragen. Domkapellmeister Markus Melchiori beschreibt die Idee des Festivals so: Musik entstehe nie im luftleeren Raum. Sie wachse aus Traditionen, nehme Impulse ihrer Zeit auf und entfalte sich immer wieder neu. Genau diese schöpferische Dynamik wolle das Festival erlebbar machen und die Besucherinnen und Besucher einladen, in der Musik etwas von jener Kraft zu entdecken, „die unser Leben trägt und erfüllt.” Der Speyerer Dom bildet das geistliche und klangliche Zentrum des Festivals. Zugleich öffnen weitere Spielstätten in der Stadt den Raum für Begegnungen mit unterschiedlichsten musikalischen Ausdrucksformen.

Das Festival versteht Musik dabei nicht allein als kulturelles Erbe, sondern als lebendigen Prozess, der Menschen verbindet und neue Perspektiven eröffnet. Den glanzvollen Auftakt gestaltet am 19. September der weltberühmte Westminster Cathedral Choir aus London. Der traditionsreiche Knabenchor zählt zu den bedeutendsten Kathedralchören der Welt und eröffnet das Festival mit einem festlichen Chorkonzert unter dem Titel „Spiritus Domini“. Ein Schwerpunkt liegt auf der Konzertreihe „Bach zur Nacht“, die Johann Sebastian Bachs Musik aus ungewöhnlichen Perspektiven beleuchtet. Während der erste Konzertabend durch außergewöhnliche Instrumentenkombinationen neue Klangwelten erschließt, erklingen im zweiten Konzert zwei festliche Pfingstkantaten. Ergänzt wird dieser Programmschwerpunkt durch ein interaktives Familienkonzert, das Kindern spielerisch den Kosmos der Bach’schen Musik eröffnet.Abschlusskonzert
Bei dem Konzert „Lux“ (Licht) wird das Requiem von Tomás Luis de Victoria einer Uraufführung des zeitgenössischen Komponisten Peter Tilling gegenübergestellt. Vergangenheit und Gegenwart treten dabei in einen faszinierenden musikalischen Dialog.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet das Publikum am 2. Oktober in der Stadthalle Speyer: Astrophysiker Harald Lesch verbindet gemeinsam mit dem Merlin Ensemble Wien Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit wissenschaftlichen Perspektiven auf Erdgeschichte und Klimawandel. Das außergewöhnliche Konzertformat überschreitet bewusst die Grenzen zwischen Musik, Wissenschaft und gesellschaftlicher Reflexion. Am 24. September stellt sich der neue Speyerer Domorganist Bastian Fuchs mit einem festlichen Antrittskonzert erstmals dem Publikum vor. Gemeinsam mit den Chören und Dombläsern präsentiert er sich dabei nicht nur als virtuoser Organist, sondern auch als Komponist. Den festlichen Abschluss der Internationalen Musiktage bildet am 3. Oktober Joseph Haydns monumentales Oratorium „Die Schöpfung“. Mit Solisten, den Chören der Dommusik Speyer und dem Barockorchester L’arpa festante erklingt eines der bedeutendsten Werke der Oratorienliteratur – ein musikalischer Lobgesang auf die Schönheit und Ordnung der Welt, der das Festivalmotto in eindrucksvoller Weise vollendet.

Quelle
Foto: Klaus Landry

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 10:48

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