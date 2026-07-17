Mannheimer Freiwilligentage 2026: Stadt ruft zum Mitmachen auf



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zusammen anpacken, Spaß haben, Gutes tun: Vom 12. bis zum 20. September heißt es zum 10. Mal „wir schaffen was“ bei den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in Mannheim laden zahlreiche Projekte dazu ein, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und das Ehrenamt kennenzulernen.

„Die Freiwilligentage zeigen, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Schon mit wenigen Stunden Einsatz kann jede und jeder einen wertvollen Beitrag leisten – für die Nachbarschaft, den Zusammenhalt, unsere Stadt und unsere Region“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht, der auch Vorsitzender des Verbands Region Rhein-Neckar ist. „Die Freiwilligentage sind eine echte Erfolgsgeschichte – daher lade ich besonders zum zehnten Jubiläum wieder alle Menschen in der Region dazu ein, sich aktiv zu beteiligen.“

Vielfältige Projekte

Ob handwerklich, kreativ oder im Umwelt- und Naturschutz – die Freiwilligentage bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich einzubringen. Aktuell sind bereits um die 30 Mannheimer Projekte auf der Engagementplattform zu finden. So können Freiwillige beispielsweise beim Fritz-Esser-Haus der AWO den Außenbereich mit neuen Beeten verschönern. Der Turnverein 1880 Käfertal möchte die Fassade seines Vereinsheims erneuern und sucht dafür neben ehrenamtlichen Helfenden auch Unternehmen, die ein Gerüst zur Verfügung stellen. Beim Verein LaMa – dein Lastenvelo Mannheim – sind ebenfalls handwerklich Interessierte gefragt: Gemeinsam sollen Unterstände für die gemeinschaftlich genutzten Lastenräder gebaut und die Werkstatt ausgebaut werden.

Diese und viele weitere Projekte freuen sich noch über tatkräftige Unterstützung.

„Die Freiwilligentage bieten die Chance, sich ganz unkompliziert zu engagieren, neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam etwas Sinnvolles zu bewegen. Oft entsteht aus einem einmaligen Einsatz sogar ein langfristiges Engagement. Deshalb freuen wir uns über alle, die mitmachen – ob allein, mit Familie, Freunden oder als Team aus Schule oder Unternehmen“, so Sarah Schmitt, Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt Mannheim.

Engagement stärkt den Zusammenhalt

Von den Freiwilligentagen profitieren alle Beteiligten: Ehrenamtliche erleben Gemeinschaft und können ihre Fähigkeiten einbringen, Vereine und gemeinnützige Organisationen erhalten Unterstützung für ihre Projekte und gewinnen neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Auch Unternehmen und Schulen können sich gemeinsam engagieren und so Teamgeist sowie gesellschaftliche Verantwortung stärken. So veranstaltet die Universität Mannheim beispielsweise eine Clean-up-Challenge für Studierende, Mitarbeitende und die Stadtgesellschaft sowie eine Aktion, bei der Kunstwerke gereinigt werden.

Auskünfte rund um die Freiwilligentage geben Sarah Schmitt, Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement (Tel.: 0621/293-9361, E-Mail: sarah.schmitt@mannheim.de) und das Wir-schaffen-was-Team des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (Tel.: 0621/10708-4444, E-Mail: info@wir-schaffen-was.de).

Weitere Informationen und Anmeldung www.wir-schaffen-was.de

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:10