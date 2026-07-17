Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 20. Juli bis 26. Juli 2026

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:
Montag, 20. Juli: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 21. Juli: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 22. Juli: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 23. Juli: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 24. Juli: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 25. Juli: Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt. Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 13:22