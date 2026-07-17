Ludwigshafen – Markierungsarbeiten in der Oderstraße zwischen Dürkheimer Straße und Kreisverkehr Saalestraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. Juli 2026, werden in Oggersheim in der Oderstraße zwischen der Dürkheimer Straße und dem Kreisverkehr Saalestraße Fahrbahnmarkierungen erneuert. Der betroffene Streckenabschnitt muss aus diesem Grund in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Die Arbeiten werden in der Zeit von 6.30 bis 18 Uhr durchgeführt. Der Bus- und Fußgängerverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen. Sollten die Arbeiten wegen schlechter Witterung nicht möglich sein, verschiebt sich der Termin auf einen der folgenden Sonntage. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Ortskundige werden gebeten, den Arbeitsstellenbereich möglichst zu meiden und der beschilderten Umleitung zu folgen.
Quelle
Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 13:18