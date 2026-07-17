Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Millionenprojekt sorgt kurz nach Eröffnung für Ärger – Kaum zwei Wochen nach der feierlichen Freigabe der neuen Hochstraße Süd sind bereits die ersten Straßenschäden am neuen Fahrbahnbelag festgestellt worden. Ausgerechnet eines der größten und teuersten Infrastrukturprojekte der Stadt sorgt damit schon kurz nach seiner Eröffnung für kritische Fragen.

Wie der SWR berichtet, hat die Stadt Ludwigshafen die Mängel bestätigt. Derzeit werde geprüft, wodurch die Schäden entstanden sind und welche Maßnahmen nun erforderlich sind, um den neuen Straßenbelag instand zu setzen.

Die Hochstraße Süd war erst am 3. Juli 2026 mit einem großen Festakt offiziell eröffnet worden. Gemeinsam durchschnitten der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner symbolisch das Band. Nach jahrelanger Bauzeit wurde das Bauwerk als Meilenstein für die Verkehrsinfrastruktur der Metropolregion Rhein-Neckar gefeiert.

Umso überraschender kommt nun die Nachricht, dass bereits kurz nach der Verkehrsfreigabe Schäden am neuen Fahrbahnbelag festgestellt wurden. Welche Ursache die Mängel haben und wie umfangreich diese tatsächlich sind, ist bislang noch unklar. Auch mögliche Auswirkungen auf den Verkehr oder notwendige Nachbesserungsarbeiten stehen derzeit noch nicht fest.

Die Stadt hat nach Angaben des SWR die Mängel eingeräumt und untersucht nun, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden. Ob Gewährleistungsansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen geltend gemacht werden oder die Schäden im Rahmen der Bauabnahme behoben werden können, ist bislang nicht bekannt.

Die Entwicklung dürfte für Diskussionen sorgen. Schließlich wurde die Hochstraße Süd nach jahrelangen Bauarbeiten und erheblichen Investitionen als modernes Vorzeigeprojekt präsentiert. Dass bereits wenige Tage nach der offiziellen Eröffnung Schäden am neuen Fahrbahnbelag auftreten, wirft zwangsläufig Fragen nach der Qualität der Ausführung und den Ursachen auf.

Die vollständige Fertigstellung des Gesamtprojekts ist nach Angaben der Stadt weiterhin für Mitte September vorgesehen. MRN-News wird die weiteren Entwicklungen verfolgen und berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 21:21