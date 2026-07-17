Karlsruhe – Ein schweres Unwetter hat am Donnerstagabend Karlsruhe mit voller Wucht getroffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Orkanartige Böen, heftiger Starkregen und Hagel sorgten innerhalb kürzester Zeit für hunderte Notrufe, umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und zahlreiche beschädigte Gebäude. Nach Angaben der Einsatzkräfte kam dabei tragischerweise ein Mensch ums Leben, als ein Baum während des Sturms umstürzte.

Mehr als 250 Einsätze für Feuerwehr und THW

Die Feuerwehr Karlsruhe war im gesamten Stadtgebiet im Dauereinsatz. Innerhalb kurzer Zeit mussten mehr als 250 wetterbedingte Einsätze abgearbeitet werden. Unterstützt wurde die Feuerwehr von rund 400 Feuerwehrkräften sowie etwa 50 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks (THW). Wegen der Vielzahl eingehender Notrufe wurde die Integrierte Leitstelle personell verstärkt.

Zu den häufigsten Einsatzlagen gehörten:

umgestürzte und entwurzelte Bäume,

herabgestürzte Äste,

überflutete Straßen und Keller,

beschädigte Fahrzeuge,

blockierte Verkehrswege,

Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden.

Parallel zu den zahlreichen Unwettereinsätzen musste die Feuerwehr zusätzlich einen Dachstuhlbrand im Karlsruher Stadtteil Neureut bewältigen.

Stadt Karlsruhe ruft außergewöhnliche Einsatzlage aus

Aufgrund des außergewöhnlich hohen Einsatzaufkommens rief die Stadt Karlsruhe eine „außergewöhnliche Einsatzlage“ aus. Dadurch konnten sämtliche Einsätze zentral koordiniert und zusätzliche Ressourcen schneller bereitgestellt werden. Ziel war es, die Vielzahl gleichzeitig auftretender Schadenslagen möglichst effizient abzuarbeiten.

Tragisches Unglück während des Gewitters

Besonders tragisch endete das Unwetter für einen Menschen, der während des Gewitters von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Radfahrer. Weitere Einzelheiten zu dem Unglück wurden zunächst nicht veröffentlicht.

Gartenbauamt warnt vor beschädigten Bäumen

Auch nach dem Abzug der Gewitter bleibt die Gefahr bestehen. Das Karlsruher Gartenbauamt warnt eindringlich davor, Parkanlagen und insbesondere Spielplätze mit Baumbestand derzeit zu betreten. Viele Bäume seien beschädigt oder instabil, sodass jederzeit Äste abbrechen oder weitere Bäume umstürzen könnten. Da nicht alle Gefahrenstellen sofort abgesichert werden können, werden Bürgerinnen und Bürger zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Deutscher Wetterdienst hatte vor schweren Gewittern gewarnt

Bereits vor dem Unwetter hatte der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung für Karlsruhe herausgegeben. Gewarnt wurde vor heftigem Starkregen, Hagel bis etwa drei Zentimetern sowie schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Die Warnung bestätigte sich innerhalb kurzer Zeit mit voller Wucht.

Aufräumarbeiten dauern an

Auch am Freitag beschäftigen die Folgen des Unwetters zahlreiche Einsatzkräfte. Straßen müssen von umgestürzten Bäumen befreit, beschädigte Bereiche gesichert und Gefahrenstellen beseitigt werden. Die Behörden bitten die Bevölkerung, beschädigte Bereiche zu meiden und Absperrungen unbedingt zu beachten.

MRN-News beobachtet die weitere Entwicklung und wird über neue Erkenntnisse sowie mögliche weitere Unwetterlagen berichten.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:06