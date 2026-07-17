

Kaiserlautern / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 16.00 Uhr, stellt Felix Schuck, Autor der Lösung „Leben in meiner Muschel“, ein digitales Hilfsmittel für Menschen mit Demenz – oder anderen Einschränkungen – und ihre Familien und Bezugspersonen im AWO Seniorenhaus „Alex Müller“, Donnersbergstraße 84, Kaiserslautern, vor. Der Vortrag richtet sich an Angehörige und Kontaktpersonen, Fachleute und alle Interessierte.

Das Hilfsmittel ist aus praktischen Erfahrungen heraus entstanden. Es behandelt nicht die Erkrankung, kann aber manchmal den Alltag für die hilfsbedürftige Person und die Angehörigen leichter machen.

Felix Schuck stellt bei der Veranstaltung ganz praktisch den Einsatz eines Tablets vor, auf dem automatisch z.B. der nächste Termin für die Abholung zum Arztbesuch oder der Besuch eines Therapeuten angezeigt wird. Auch Fotos können damit angeschaut werden. Die Angehörigen können sich damit mit dem Erkrankten, sowie auch untereinander vernetzen und abstimmen. Die Betroffenen erhalten einen Organizer, der auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Scrollen oder die Bedienung mit Gesten sind nicht erforderlich. Ist die betroffene Person noch in der Lage, einen Button zu drücken, kann z.B. eine Diashow gestartet werden, die dann automatisch abläuft. Ebenso könnte beispielsweise ein Video über die Enkelkinder angeschaut werden. Möglicherweise ist derjenige – gerade zu Beginn der Erkrankung – dazu in der Lage einen Videoanruf entgegenzunehmen.

Die Inhalte konfigurieren die Angehörigen u. Bezugspersonen gemeinschaftlich, über Smartphone, Tablet oder PC; jeder hat seinen eigenen Zugang. Die Angehörigen können damit zusammenarbeiten und sich untereinander abstimmen, sich ggfs. Aufgaben teilen. Unter Umständen kann es der erkrankten Person helfen, länger selbständig zu leben und mit seinen Bezugspersonen in Verbindung zu bleiben.

Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen unter 0631 / 4153635.

Quelle: AWO Bezirksverband Pfalz e. V.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:04