

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem Spielplatz Märzgarten in der Heidelberger Altstadt beginnen am Montag, 20. Juli 2026, Arbeiten zur Aufwertung des Sandspielbereichs in Richtung Landfriedstraße. Dort werden ein neues inklusives Sandspielgerät und eine neue Rutsche eingebaut. Während der rund dreiwöchigen Bauarbeiten werden etwa die Hälfte des Spielplatzes sowie der Eingang an der Landfriedstraße gesperrt. Die Flächen werden unter anderem für die Anlieferung und als Lagerfläche benötigt.

Nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten muss der Beton zunächst vollständig aushärten. Die neuen Spielgeräte können daher voraussichtlich Ende August 2026 freigegeben werden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:34