Heidelberg – Spendenlauf für Schildkröten geht in die zweite Runde – Zoolauf-Anmeldung ab sofort möglich

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Laufen und den Bau des Schildkrötenhauses auf der Zielgeraden unterstützen: Am Sonntag, den 06. September 2026 organisiert der Zoo Heidelberg erneut einen Zoolauf mit dem Ziel eine hohe Spendensumme für die Heidelberger Schildkröten zu erreichen. Der Zoo Heidelberg freut sich auf zahlreiche Läufer, die zusätzlich zum Startgeld eine Spende für die Riesenschildkröten eintragen. Diese Spenden fließen in den Bau des neuen Schildkrötenhauses für die vier Aldabra-Riesenschildkröten, die möglichst noch in diesem Jahr nach Heidelberg zurückkehren sollen. Der diesjährige Spendenlauf startet am Sonntag, 06. September 2026 um 9 Uhr bei der Elefanten-Trainingswand. Die Strecke führt vorbei am Flamingosee und der Löwenanlage, über den Wehrsteg entlang des Neckarkanals und schließlich zurück in den Zoo. Die Teilnehmer können zwischen einer, zwei oder drei Runden mit einer Länge von jeweils rund drei Kilometern wählen. So ist der Lauf sowohl für Freizeitläufer als auch für ambitionierte Sportler geeignet. Die Startplätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist ab sofort bis zum 30. August 2026 online unter https://tickets.zoo-akademie.org/Zoolauf2026/ möglich.

Die Spenden unterstützen den Neubau des Schildkrötenhauses im Zoo. Im Februar 2022 wurde das bisherige Gebäude während eines Sturms so schwer beschädigt, dass es vollständig abgerissen werden musste. Die vier Riesenschildkröten wurden glücklicherweise nicht verletzt, musste jedoch übergangsweise in einen anderen Zoo umziehen. Inzwischen ist der Rohbau abgeschlossen und als nächstes entsteht der Holzbau. Nach der Fertigstellung des neuen Hauses erwartet die Besucher zudem ein ganzjährig zugänglicher Ausstellungsbereich rund um den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Tierwelt. Zu den Höhepunkten werden die vier Aldabra-Riesenschildkröten zählen, die nach Abschluss der Bauarbeiten nach Heidelberg zurückkehren. „Der Schildkrötenlauf verbindet sportliches Engagement mit einem konkreten Beitrag für den Zoo Heidelberg“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann. „Wir freuen uns, dass viele Menschen den Bau des neuen Schildkrötenhauses mit zusätzlichen Spenden unterstützen.“



Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 20 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 10 Euro und deckt die organisatorischen Kosten. Ein exklusives Laufshirt mit dem Laufmotiv kann für 12 Euro pro Person erworben werden. Mit einer zusätzlichen freiwilligen Spende unterstützen die Sportler den Bau des neuen Schildkrötenhauses. Die Spenden leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung des Projekts und kommen direkt dem neuen Zuhause der Schildkröten zugute. Ein besonderes Dankeschön erwartet zudem jeden Läufer, der einen Spendenbetrag ab 50 Euro tätigt. Diese Spender dürfen sich auf eine Einladung zur feierlichen Eröffnung des Schildkrötenhauses freuen. Als Erinnerung erhalten alle Läufer eine Teilnehmerurkunde sowie ein kleines Erinnerungsgeschenk. Im Anschluss an den Lauf werden die schnellsten Zeiten ausgezeichnet. Wer am Veranstaltungstag nicht mitlaufen kann, hat trotzdem die Möglichkeit, das Vorhaben zu unterstützen: Über die Kooperation „Team Schildkröte Heidelberg“ mit dem WWF. Jede Mitgliedschaft trägt zum Bau des neuen Schildkrötenhauses und gleichzeitig zum Schutz bedrohter Meeresschildkröten an der Küste Mexikos bei.

Quelle

Tiergarten Heidelberg gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 14:21