Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Abnahme der Abzeichen Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold – Am Sonntag, den 26. Juli 2026, bieten die Stadtwerke Heidelberg Bäder im Tiergartenbad allen Interessierten wieder die Abnahme von Schwimmabzeichen an. Zwischen 11 und 15 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Schwimmfähigkeiten zeigen und ein Schwimmabzeichen – Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold – ablegen. Die Prüfungen finden auf einer abgetrennten Bahn im Schwimmerbecken statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer ein Abzeichen machen möchte, kann sich jederzeit im Zeitraum von 11 bis 14:45 Uhr am Schwimmerbecken beim Bad-Team melden und den nächstmöglichen Slot nutzen.

Um sich auf die Abnahme vorzubereiten, lohnt ein Blick auf die Baderegeln:

www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/baderegeln/

Die Prüfungsbedingungen finden sich unter: www.dlrg.de/informieren/ausbildung/schwimmabzeichen.

Der reguläre Badeintritt ist beim Betreten an der Kasse zu entrichten. Für das Abzeichen und die Urkunde ist nach bestandener Prüfung ein Kostenbeitrag in Höhe von insgesamt 5 Euro an der Badkasse zu zahlen.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:55