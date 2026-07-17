Heidelberg – Einkommensteuererklärung verständlich gemacht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Seminar am Sonntag, 26. Juli von 10.15 bis 16 Uhr wird sowohl theoretisch als auch praxisnah vermittelt, was bei der Fertigung einer Einkommensteuerklärung wichtig und notwendig ist. Der Dipl. Kaufmann und Steuerfachwirt Volker Riechert erläutert, wie mit Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Kinderfreibeträgen und vielem mehr zu verfahren ist.
Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist bis 21. Juli unter 06221 / 911911 oder auf www.vhs-hd.de möglich.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle
vhs Heidelberg e. V.
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 13:11