

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Büro der Bürgerbeauftragten Carola de Wit bleibt urlaubsbedingt von Montag, 27., bis einschließlich Freitag, 31. Juli 2026, geschlossen. In diesem Zeitraum finden keine Sprechzeiten statt und Anfragen können nicht bearbeitet werden. Der letzte reguläre Öffnungstag davor ist am Donnerstag, 23. Juli 2026.

Vom 1. August bis 10. September 2026 gilt folgende Erreichbarkeit: mittwochs und donnerstags sind Termine nur nach Vereinbarung möglich. An diesen Tagen ist das Büro der Bürgerbeauftragten im Rathaus, Marktplatz 10, jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar. Zudem besteht dienstags die Möglichkeit, ohne Termin in der Zeit von 9 bis 15 Uhr vorbeizukommen.

Reguläre Öffnungszeiten ab dem 11. September und Erreichbarkeit

Regulär ist das Büro der Bürgerbeauftragten dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Telefonisch ist es unter 06221 58-10260 erreichbar und per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de. Weitere Informationen und das Kontaktformular sind online unter www.heidelberg.de/buergerbeauftragte verfügbar.

Aufgabenbereich der Bürgerbeauftragten

Die ehrenamtlich Bürgerbeauftragte wurde vom Gemeinderat der Stadt Heidelberg für die Dauer von drei Jahren gewählt. Sie ist von der Stadtverwaltung völlig unabhängig. Die Bürgerbeauftragte hat die Funktion einer neutralen Vermittlerin zwischen der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft. Es ist möglich, sich in jedem Stadium eines laufenden Verwaltungsverfahrens an die Bürgerbeauftragte zu wenden. Sie hat ein grundsätzlich uneingeschränktes Recht zur Akteneinsicht. Außerdem ist die Verwaltung gegenüber der Bürgerbeauftragten zur Auskunft verpflichtet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:30