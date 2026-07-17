

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Drittel stimmten für Fortführung der Planungen / Quorum erreicht – Entscheidung bindend – Der Gemeindewahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 16. Juli 2026, unter Leitung von Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck im Heidelberger Rathaus das Ergebnis des Bürgerentscheides zu Windenergie am Lammerskopf festgestellt. Beim Bürgerentscheid am Sonntag, 12. Juli 2026, hatte eine Zweidrittelmehrheit mit „Ja“ gestimmt und sich damit dafür ausgesprochen, dass die Stadt Heidelberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorbereitet, um am Lammerskopf Windenergieanlagen grundsätzlich zu ermöglichen. Das gesetzlich erforderliche Quorum wurde erreicht. Damit ist die Entscheidung bindend. Im Vergleich zum vorläufigen amtlichen Ergebnis vom 12. Juli 2026 ist es nur zu geringfügigen Änderungen gekommen.

Festgestelltes Ergebnis

Die Abstimmungsfrage beim Bürgerentscheid lautete: „Soll die Stadt Heidelberg grundsätzlich das Gebiet Lammerskopf auf ihrer Gemarkung als Standort für Windkraftanlagen entwickeln?“

Auf „Ja” entfielen 28.943 Stimmen (66,7 Prozent)

Auf „Nein“ entfielen 14.455 Stimmen (33,3 Prozent)

Für das erforderliche Quorum musste die Mehrheit der gültigen Stimmen zugleich mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten umfassen – also 21.711 Stimmen. Das Quorum wurde damit erreicht. Der Bürgerentscheid ist damit bindend.

Wahlberechtigte: 108.554

Wählerinnen und Wähler insgesamt: 43.443

Gültige Stimmen: 43.398

Ungültige Stimmen: 45

Wahlbeteiligung: 40,1 Prozent

Weitere Informationen und Ergebnisse sind online zu finden unter www.heidelberg.de/wahlen und www.heidelberg.de/lammerskopf.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:21