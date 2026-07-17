Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heidelberg-Schlierbach sind am Freitagabend Feuerwehr und Polizei zu einem Brandeinsatz an der Haltestelle Schlierbach/Ziegelhausen ausgerückt. Nach ersten Informationen der Polizei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch, der auf den Bereich der Haltestelle übergriff.

Die Einsatzkräfte befinden sich derzeit vor Ort und arbeiten daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Ebenso ist bislang unklar, ob bei dem Brand Personen verletzt wurden.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Durch den Brand kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Fahrgäste müssen mit Verspätungen oder Ausfällen rechnen. Wie lange die Einschränkungen andauern werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Feuerwehr hat den betroffenen Bereich abgesichert und führt die notwendigen Löschmaßnahmen durch. Parallel dazu hat die Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Brandursache noch unklar

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim ist bislang nicht bekannt, wodurch das Feuer ausgelöst wurde. Ob technische Ursachen, Fahrlässigkeit oder eine andere Ursache für den Brand verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sobald weitere Erkenntnisse zu möglichen Verletzten, dem entstandenen Sachschaden oder den Auswirkungen auf den Bahnverkehr vorliegen, wird die Polizei nachberichten.

MRN-News informiert, sobald neue Informationen der Einsatzkräfte vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 23:55