

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann ich möglichst lange unabhängig zu Hause leben und dennoch im Ernstfall schnell Hilfe erhalten? Wie kann ich sicherstellen, dass meine Eltern oder Großeltern auch dann im Notfall gut versorgt sind, wenn ich selbst nicht in der Nähe wohne oder gerade im Sommerurlaub bin?

Diese und ähnliche Fragen treiben viele ältere Menschen und ihre Angehörigen um. In der neuen Hausnotruf-Sprechstunde in der Villa Malta in Frankenthal beraten die Malteser daher kostenfrei Senioren und deren Familien über sicheres Wohnen in den eigenen vier Wänden und schnelle Hilfe im Notfall.

Die kommenden Termine sind:

Dienstag, der 28. Juli

Dienstag, der 11. August

Dienstag, der 25. August

Jeweils von 11 bis 13 Uhr in der Villa Malta (Mörscher Str. 95). Eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich.

Die Kundenbetreuer der Malteser stehen für alle Fragen zur Verfügung, geben Tipps und beraten kostenfrei rund um den Hausnotruf-Service. Bei Interesse kann ein persönlicher Hausbesuch vereinbart werden.

Kontakt:

Christiane Acker, Seniorenberaterin

Tel. 0171 / 122 67 35

Mail: Christiane.Acker@malteser.org

Quelle: Malteser Hilfsdienst gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 10:54