Frankenthal – Geschwindigkeitskontrolle

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16.07.2026, in der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.45 Uhr, wurden durch Kräfte hiesiger Inspektion im Albrecht-Dürer-Ring Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h kam es zu insgesamt sechs Verstößen, wobei der Höchstwert bei 50 km/h lag. Im Rahmen der Kontrolle konnten ebenfalls noch drei Gurtverstöße festgestellt werden.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 09:13