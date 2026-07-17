Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Aufbauwoche und während des Kuckucksmarktes, d.h. in der Zeit vom Montag, 24.08. bis einschließlich 01.09.2026, kommt es in der Tourist-Info im Rathaus zu verkürzten Öffnungszeiten. Im oben genannten Zeitraum ist diese nur vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ab dem 02.09. gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten, auch zu finden unter www.eberbach.de.
Weitere Auskünfte erteilt gerne das Sachgebiet Märkte-Tourismus-Stadtinformation
Telefonnummer: 06271 87242
E-Mail-Adresse: tourismus@eberbach.de
Quelle: Stadt Eberbach
Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 11:08