Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Baumpflanzaktion der Stadt Eberbach ist genau der richtige Hebel, um aktiv etwas gegen sommerliche Hitzeinseln im eigenen Garten zu tun – Obstbäume verdunsten über ihre Blätter große Mengen Wasser, kühlen die Umgebungsluft spürbar ab und spenden wertvollen Schatten. Bäume kühlen Städte effektiv über Schattenwurf und Verdunstungskälte. Bäume nehmen Wasser aus dem Boden auf und geben es über die Blätter an die Umgebung ab. Dieser Prozess entzieht der Luft Wärme. Ein einzelner großer Stadtbaum kann dabei eine Kühlleistung von bis zu 10 herkömmlichen Klimaanlagen erreichen und die gefühlte Temperatur in seinem Umfeld um über 10 °C senken. Anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums im Jahr 2027 hat die Stadt Eberbach in Kooperation mit der Volksbank Neckartal Stiftung eine große Baum- und Strauchbestellaktion ins Leben gerufen. Bürgerinnen und Bürger aus Eberbach und den Ortsteilen können so aktiv das Stadtklima verbessern und die Biodiversität fördern.

Die Aktion läuft über drei Jahre – von 2025 bis 2027 – oder solange, bis alle 800 Bäume und Strauchsortimente vergeben sind. Die Ausgabe der Pflanzen erfolgt jeweils im Herbst, passend zur besten Pflanzzeit, am Wochenende der 44. Kalenderwoche eines jeden Jahres, auf dem Parkplatz des städtischen Bauhofs in der Güterbahnhofstraße in Eberbach. Mit jeder Pflanzung werden Sie Teil eines wachsenden Jubiläumsprojekts. Machen Sie also mit und pflanzen Sie Geschichte – für ein besseres Stadtklima, für ein grünes Erbe und 800 Jahre Stadt Eberbach. Die Bestellung ist ab heute auf der Website der Stadt Eberbach unter Baum- und Strauchbestellaktion – 800 Jahre Eberbach jeweils bis Ende der 39. Kalenderwoche eines jeden Jahres möglich.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 10:48