Bad Dürkheim – Vorsicht vor Anlagenbetrug

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 78-Jähriger aus Bad Dürkheim wurde bereits Anfang Juni durch eine betrügerische Werbung auf eine Investmentfirma aufmerksam und nahm telefonisch Kontakt zu der Firma auf. Mitarbeiter brachten den Mann mit der Aussicht auf hohe Gewinne dazu, 50.000 Euro zu investieren. Als er anschließend über 10.000 Euro Brokerprovision von seinem Konto überweisen wollte, fiel seiner Bank der Vorgang auf und machte den Senior auf den Betrug aufmerksam. Viele Opfer sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker ausgeben, wissen ganz genau, wie sie ihr Gegenüber gezielt unter Druck setzen können, Geld zu investieren.

Bitte beachten Sie:

– Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz sollten immer

misstrauisch machen.

– Seriöse Anbieter gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie zum

Online-Trading zu bringen.

– Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie

sich anmelden oder Geld überweisen.

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls

bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.

– Geben Sie keine sensiblen Daten preis – wie Zugangsdaten zum

Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei!

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 17. Juli 2026, 12:09