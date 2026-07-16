Worms – Albisheim – Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr kontrollierten Polizeikräfte der PI Kirchheimbolanden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 58-jährigen Pkw-Fahrer in der Donnersberger Straße in Albisheim.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 58-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 58-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 22:12