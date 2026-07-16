Weinheim-Lützelsachsen – „Im Herzen Lützelsachsenerin“ – Große Gratulationscour für die ehemalige Lützelsachsener Ortsvorsteherin Doris Falter

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Es war schon gegen 13 Uhr, als am Donnerstag in der Wirtschaft „Alte Pfalz“ in Lützelsachsen klar wurde, wer bei der Feier zu Doris Falters 75. Geburtsag der wahre Ehrengast war. Dieser kam mit Schulranzen direkt von der nahe gelegenen Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule nach Schulschluss: Enkeltochter Valentina. Die Oma, die gerade so viele Hände geschüttelt hatte, nahm sie fest in den Arm und sah dabei sehr glücklich aus. Valentina, Tochter von Tochter Caroline Messelhäuser und Ortschaftsrat Daniel Messelhäuser, war der Liebling der Herzen. Aber etliche Vertreter aus der Politik und Verwaltung waren der Einladung der früheren und langjährigen Lützelsachsener Ortsvorsteherin gefolgt. Die Jubilarin mittendrin, zugewandt, fröhlich und ein bisschen aufgedreht, wie man sie kennt. Einige Wegbegleiter aus Ortschaftsrat-, Gemeinderat und Kreistag zählten zu den Gratulanten nach Bürgermeister Andreas Buske. Darunter auch Bürgermeister David Faulhaber aus Dossenheim und sogar Oberbürgermeister John Ehret aus Leimen; beide arbeiten mit Doris Falter in der Kreispolitik zusammen. Andreas Buske würdigte das Geburtstagskind für ihr hohes Engagement für ihren Ortsteil aber auch für die Gesamtstadt. Dr. Günther Bäro ließ eine lange gemeinsame Zeit am Ratstisch Revue passieren, ging auf das große Herz und die Leidenschaft der Jubilarin ein, mit der sie für die Bürgerinnen und Bürger eintritt. So habe sie die Interessen des Ortsteils stets in Einklang gebracht mit jenen der Gesamtstadt. Er zitierte sogar Doris Falter selbst, die es einmal so beschrieben hat: „Mit dem Kopf bin ich Weinheimerin, mit dem Herzen Lütelsachsenerin.“ „Wenn man sich eine Ortsvorstehern für Lützelsachsen backen könnte, herauskommen würde Doris Falter“, schmunzelte Dr. Thomas Ott, der als Vorstand im Ortsverein der Freien Wähler gratulierte. Er wünschte ihr mit einem Augenzwinkern und politischer Anspielung, „dass du noch bei bester Gesundheit die Einweihung einer neuen Winzerhalle feiern kannst“.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 16:35