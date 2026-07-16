Weinheim – Anmelden für den Rodensteiner Ab sofort online – Stadtmarketing organisiert: Flohmarkt und Offene Höfe am 26. September

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf die (Stand-)Plätze, fertig, los. Am Samstag, 26. September, findet auch in diesem Jahr wieder der beliebte Flohmarkt sowie das „Offene Höfe Fest“ in den schönen Höfen im Gebiet rund um den Rodensteiner Brunnen in der Unteren Hauptstraße statt. Veranstalter ist das Stadtmarketing der Stadt Weinheim. Der Andrang auf die Flohmarktstände ist jedes Jahr groß. Die Stadt hat das Anmeldeverfahren vereinfacht und digitalisiert. Ab sofort kann man sich für einen Stand anmelden. Das funktioniert so: weinheim.de/rodensteiner-flohmarkt aufrufen, dann den Link zur Anmeldung anklicken, eine Straße und einen freien Stand auswählen, online bezahlen. Fertig! Die Verkaufszeiten des Flohmarktes sind von 8 Uhr bis 16 Uhr (Aufbau ab 7 Uhr). Das Flohmarktgebiet erstreckt sich diesmal in der „Unteren“ Hauptstraße von der Hausnummer 41 bis zum Martin-Luther-Haus, Teile des „Erbsenbergs“ sowie der Domhofgasse. Aus Sicherheitsgründen sind auch in diesem Jahr die Stände in der Tannenstraße nur vor geraden und in der Lindenstraße nur vor ungeraden Hausnummern möglich. Die Gebühr beträgt 20 Euro für maximal drei Meter Standbreite, 40 Euro für drei bis sechs Meter Standbreite. Die maximale Standbreite beträgt sechs Meter.

Die Anwohner des Flohmarktgebietes sind herzlich eingeladen, ihre Höfe zu öffnen und für Programm, Essen und Trinken zu sorgen. „Wir freuen uns über viele teilnehmende Höfe und über ein buntes Angebot an Speisen und Getränken“, so City-Managerin Eva Wohlgemuth. Die Höfe können von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Hof-Anmeldung ist bis 31. August 26 an stadtmarketing@weinheim.de kostenlos möglich.

Die Stadt macht die Anwohner jetzt schon auf Verkehrsmaßnahmen im Zuge des Flohmarktes aufmerksam und bittet um Verständnis. Die Lindenstraße, Tannenstraße und Hauptstraße (ab Martin-Luther-Haus bis Ecke Friedrichstraße), Domhofgasse und Rosengasse sind von 7 Uhr bis 17 Uhr gesperrt. In der Erbsengasse, Pflaumengasse und der Friedrichstraße wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, die Straßen sind in beide Richtungen befahrbar von 7 Uhr bis 17 Uhr. Ab 8 Uhr ist keine Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände möglich.

Parkmöglichkeiten unter www.weinheim.de/parken

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 14:40