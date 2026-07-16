Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung mit Pfefferspray – Zeugenaufruf



Walldorf/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, den 13. Juli 2026, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Johann-Jakob-Astor-Straße, im Bereich der sogenannten Drehscheibe, zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen und einem 41-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 41-Jährige von einem oder mehreren der drei Männer mit Pfefferspray besprüht und dadurch leicht verletzt. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Die drei männlichen Täter, die vom Geschädigten auf ein Alter von etwa 18 bis 20 Jahren geschätzt wurden, stiegen im Anschluss an die Tat in ein Auto – mutmaßlich eine helle Limousine – und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Walldorf des Polizeireviers Wiesloch. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:16