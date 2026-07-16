Sinsheim – Erstes Candlelight-Schwimmen im Freibad



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Begeistertes Feedback zu besonderer Atmosphäre

Am 11. Juli lud das Freibad Sinsheim erstmals zum Candlelight-Schwimmen ein.

Zahlreiche Kerzenlichter verwandeln das Schwimmerbecken des Freibades in einen Ort der Ruhe und Entspannung.

Die Wetterbedingungen waren am vergangenen Samstag ideal: Auf einen heißen Sommertag folgte eine angenehm laue Sommernacht. Im beheizten Schwimmerbecken konnte man auch nach Sonnenuntergang noch entspannt schwimmen oder sich einfach treiben lassen und die Musik und das Ambiente genießen. Das Feedback fiel am Ende des Tages sowohl von Besucher- als auch von Veranstalterseite entsprechend positiv aus.

Stimmungsvolle Beleuchtung durch Kerzen, Fackeln und Lichterketten sowie bunt angestrahlte Bäume sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre. Im Schwimmerbecken durften Schwimmnudeln genutzt werden, sodass sich die Gäste entspannt auf dem Wasser treiben lassen konnten. Von einem Floß im Wasser aus unterhielt die Band „Mini-Rock“ die Besucher mit Live-Musik. Das Bistro H2O versorgte die Gäste an Bars und Ständen mit Cocktails, Aperol, Bier und alkoholfreien Getränken sowie Fingerfood, warmen Speisen, Sushi und Eis.

„Wir haben sehr viel begeistertes Feedback von unseren Gästen bekommen“, berichtet das Freibad-Team. Und auch seitens des Veranstalters fällt das Fazit rundum positiv aus: „Der Abend verlief insgesamt sehr entspannt und störungsfrei. Lediglich vereinzelt waren kleinere Hinweise und Ermahnungen durch das Personal notwendig.“

Insgesamt besuchten am 11. Juli 3.429 Gäste das Freibad Sinsheim, davon 636 mit Abendtarif, wobei viele Gäste, die sich bereits tagsüber im Bad aufhielten, bis in die späten Abendstunden beim Candlelight-Dinner blieben. Die Stadtwerke Sinsheim schätzen die Besucherzahl am Abend auf rund 2.000.

BU: (Stadtwerke Sinsheim): Freibad mal anders: Von einem Floß im Wasser aus unterhielt die Band „Mini-Rock“ die Besucher mit Live-Musik.

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 21:27