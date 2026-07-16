Schwetzingen – „Manege frei für den Sommer“ – Sommerfest im GRN-Betreuungszentrum Sinsheim

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Manege frei für den Sommer“ feierte das GRN-Betreuungszentrum Sinsheim sein diesjähriges Sommerfest und verwandelte das Gelände in eine farbenfrohe Zirkusmanege. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende erlebten gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag voller Freude, Unterhaltung und Begegnungen. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten leckere Speisen, kühle Getränke und musikalische Unterhaltung für eine fröhliche Atmosphäre. Für einige Stunden rückte der Alltag in den Hintergrund und machte Platz für gemeinsames Lachen, Genießen und viele schöne Momente. Ein besonderer Höhepunkt des Festes war der Auftritt des Circus Bravissimo. Mit Schwetzingen – seiner mitreißenden Vorstellung begeisterte der Circus die Gäste und sorgte für zahlreiche staunende Gesichter und strahlende Augen.



„Unser Ziel ist es, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur eine gute Betreuung und Versorgung zu bieten, sondern auch Lebensfreude, Gemeinschaft und schöne gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen“, so Svenja Dorn, Einrichtungsleiterin des GRN-Betreuungszentrums Sinsheim. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude alle diesen Tag genießen und wie engagiert unsere Mitarbeitenden dazu beitragen, solche besonderen Momente zu ermöglichen“. Ein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die das Sommerfest mit großem Engagement vorbereitet und begleitet haben. Durch ihren Einsatz, ihre Kreativität und ihre Unterstützung wurde das Fest zu einem rundum gelungenen Erlebnis für alle Beteiligten.

Quelle

GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 16. Juli 2026, 14:50